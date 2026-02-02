Skoðun

Sam­eining sýslu­manna sam­þykkt – stofnunum fækkað um 5%

Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar

Frumvarp mitt um sameinað sýslumannsembætti hefur nú verið samþykkt á Alþingi.

Þetta mál hefur oftar en einu sinni verið á dagskrá Alþingis, en aldrei verið klárað. Nú höfum við fækkað stofnunum um átta og þar með fækkað sjálfstæðum stofnunum um 5% á Íslandi.

Þessi breyting þýðir að yfirbygging minnkar en þjónusta batnar með tímanum. Starfsstöðvar verða áfram þær sömu og aðgengi jafngreitt að þjónustu. Við sameiningu verður hægt að leita að þjónustu við sitt hæfi hvar sem er.

Með niðurfellingu svokallaðra umdæmamarka verður hægt að hraða innleiðingu stafrænna lausna sem mun skila sér í betri þjónustu við almenning á landinu öllu. Það er sjálfstætt ákall landsmanna að geta nýtt sér þjónustu hins opinbera með hjálp tækninnar. Hið opinbera á að svara þessu ákalli.

En þetta er líka byggðajöfnunarmál. U.þ.b. 65% starfa sýslumanns eru utan höfuðborgarsvæðisins og nú hefur verið tryggt í lögum að svo verði áfram.

Markmið með sameiningunni eru mjög skýr. Þau eru framfarir, hagræðing og að efla byggðir landsins. Með þessu færum við sýslumannsembættið einfaldlega inn í framtíðina.

Höfundur er dómsmálaráðherra.

