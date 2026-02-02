Íslenskir fótboltamenn eru á faraldsfæti nú við lok félagaskiptaglugga og einn þeirra er Ísak Andri Sigurgeirsson en þessi 22 ára kantmaður er að flytja sig yfir til Danmerkur frá Svíþjóð.
Frá þessu greina bæði danski miðillinn Tipsbladet og sænski miðillinn Expressen í dag og segja að málið verði klárað áður en glugginn í Danmörku lokast á miðnætti.
Ísak Andri gengur í raðir Viborg að láni frá Norrköping þar sem hann hefru verið frá árinu 2023, eftir að hafa verið seldur frá Stjörnunni.
Ísak Andri verður að láni fram á sumar en Viborg hefur svo kost á að festa kaup á honum að leiktíðinni í Danmörku lokinni.
Viborg er í 7. sæti af 12 liðum í dönsku úrvalsdeildinni, með 24 stig eftir 18 umferðir. Næsti leikur liðsins er á sunnudaginn gegn Silkeborg.
Ísak Andri lék 30 leiki fyrir Norrköping á síðustu leiktíð en liðið endaði á að falla óvænt niður í 1. deild og hefur síðan meðal annars misst miðjumanninn Arnór Ingva Traustason til KR og nú Ísak Andra til Viborg ef ekkert óvænt gerist.