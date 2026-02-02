Fulltrúar meirihluta í borgarstjórn telja ekki tímabært að festa í sessi óundirbúnar fyrirspurnir á fundum borgarstjórnar. Fulltrúarnir beina því til næstu forsætisnefndar að kanna með hvaða hætti sé hægt að bæta fundi borgarstjórnar.
Marta Guðjónsdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í forsætissnefnd, lagði til á síðasta fundi nefndarinnar að í ljósi góðrar reynslu af tímabundnu hálfs árs tilraunaverkefni með óundirbúnar fyrirspurnir á borgarstjórnarfundum á síðasta kjörtímabili yrðu þær teknar upp aftur og yrðu fyrsti liður á dagskrá fundar. Í tillögunni hennar var gert ráð fyrir að hálftími yrði tekinn í þennan dagskrárlið og að á hverjum fundi yrðu teknar fyrir fimm fyrirspurnir sem yrði beint til borgarstjóra, með heimild til að beina þeim að borgarfulltrúum.
Í greinargerð með tillögunni kom fram að tilraunin hefði fengið góðan hljómgrunn á síðasta kjörtímabili. Markmið fyrirspurnatímans hafi verið að gera borgarstjórnarfundina skilvirkari, sveigjanlegri, auka upplýsingaflæði og gagnsæi auk þess að glæða áhuga almennings og fjölmiðla á borgarmálefnum.
„Þessi dagskrárliður er enn mikilvægari nú, ekki síst í ljósi þess að þak hefur verið sett á tímalengd borgarstjórnarfunda með þeim afleiðingum að fá mál komast á dagskrá borgarstjórnarfunda og mikilvæg mál frestast jafnvel svo mánuðum skiptir. Þá er þessi dagskrárliður ekki síst nauðsynlegur nú í aðdraganda sveitarstjórnarstjórnarkosninga til að auka upplýsingaflæði til borgarbúa í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna í vor,“ sagði að lokum í greinargerð.
Tillagan var felld með þremur atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Fulltrúar meirihlutans á fundinum voru þær Sanna Magdalena Mörtudóttir úr Sósíalistaflokknum, Guðný Maja Riba úr Samfylkingunni og Helga Þórðardóttir úr Flokki fólksins auk áheyrnarfulltrúanna Alexöndru Briem, Pírötum, og Stefáns Pálssonar, Vinstri grænum.
Í bókun fulltrúa meirihlutans segir að samstarfsflokkarnir telji ekki tímabært að festa dagskrárliðinn í sessi. Borgarfulltrúum standi margar aðrar leiðir til boða til að leita upplýsinga. Þá benda þau á að dagskrá borgarstjórnarfunda sé oft umfangsmikil og mikilvægt sé að fjalla um sem flest mál á dagskrá.
Fulltrúar meirihlutans ítreka mikilvægi þess að fundir hefjist á réttum tíma svo hægt sé að nýta tímann vel. Flokkarnir taka undir með Sjálfstæðisflokki að ástæða sé til að kanna með hvaða hætti sé hægt að bæta fundi borgarstjórnar „og efla það lýðræðislega samtal sem þar á sér stað.“
Fulltrúar meirihlutans beina því til næstu forsætisnefndar að skoða það.
Marta Guðjónsdóttir, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem lagði tillöguna fram, lagði einnig fram bókun á fundinum þar sem hún sagði að í ljósi þess hversu stutt sé í kosningar hefði verið mikilvægt að taka upp þennan dagskrárlið til að auka upplýsingaflæði til borgarbúa.
„Meirihlutaflokkarnir sýna svo ekki verður um villst að þeir hafa engan áhuga á að gera borgarstjórnarfundina skilvirkari og gagnsærri,“ segir að lokum.
Fulltrúar Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins ásamt áheyrnarfulltrúum Pírata og Vinstri grænna lögðu þá fram svohljóðandi gagnbókun:
„Fulltrúar samstarfsflokkanna í forsætisnefnd telja í ljósi reynslunnar síðustu mánuði, þar sem óánægja er með að málum á dagskrá hafi verið frestað vegna tímaskorts, að ekki fari vel á því að bæta nú við nýjum dagskrálið á fundi borgarstjórnar.“
Magnea Gná Jóhannsdóttir, fulltrúi Framsóknarflokksins, lagði einnig fram bókun þar sem hún tók undir mikilvægi þess að tengja borgarstjórnarfundi betur við það sem er að gerast í borginni og auka samtal á milli borgarfulltrúa.
Hún lagði fram sína eigin tillögu og lagði til að skipaður yrði spretthópur sem hefði það hlutverk að móta tillögur um hvernig megi tengja umræður í borgarstjórn betur við það sem er að gerast í borginni og efla samtal kjörinna fulltrúa á borgarstjórnarfundum.
Samkvæmt tillögu hennar yrði það verkefni hópsins að leggja mat á hvort taka eigi upp nýja umræðuliði, svo sem störf borgarstjórnarinnar eða óundirbúnar fyrirspurnir til borgarstjóra og formanna ráða.