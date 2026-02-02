Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Samúel Karl Ólason skrifar 2. febrúar 2026 10:32 Taylor Rehmet mun þurfa að berjast aftur um þingsætið í nóvember og vonast andstæðingar hans í Repúblikanaflokknum til þess að fleiri kjósendur þeirra mæti á kjörstað þá. AP/KXAS Taylor Rehmet, frambjóðandi Demókrataflokksins til öldungadeildarsætis í ríkisþingi Texas, verkalýðsleiðtogi og uppgjafarhermaður, vann mjög svo óvæntan sigur í kosningum á laugardaginn. Úrslitin þykja líkleg til að valda áhyggjum meðal leiðtoga Repúblikanaflokksins fyrir þingkosningarnar í nóvember. Umrætt þingsæti hafði verið í höndum Repúblikana í áratugi en Kelly Hancock, sem hafði setið í því í fjögur kjörtímabil, hætti nýverið. Leigh Wambsganss, frambjóðandi Repúblikanaflokksins, varði mun meira af peningum í kosningabaráttuna en Rehmet og þar að auki hafði Donald Trump sigrað í kjördæminu í forsetakosningunum 2024 með sautján prósentustigum. Rehmet bar þó sigur úr bítum með fjórtán prósentustiga mun, 57 prósent gegn 43. Sigurinn hefur vakið mikla athygli og fylgir hann á hæla sambærilegra úrslita fyrir Demókrata víða um Bandaríkin á undanförnum mánuðum. Samkvæmt frétt Texas Tribune varði Rehmet um sjötíu þúsund dölum í kosningabaráttuna en Wambsganss varði um 736 þúsund dölum. Báðir kjósendur nutu þó stuðnings annarra aðila sem vörðu einnig fúlgum fjár í baráttuna. This win goes to everyday, working people.I’ll see you out there! pic.twitter.com/kPWzjn2LhW— Taylor Rehmet (@TaylorRehmetTX) February 1, 2026 Þvoði hendur sínar af kosningunum Þegar Trump var spurður út í úrslitin í gær sagðist hann ekkert vita um þessar kosningar og að þær kæmu honum í raun ekkert við. Degi áður hafði hann ausið lofi yfir Wambsgangss á samfélagsmiðli sínum og lýst henni sem frábærum frambjóðanda sem nyti fulls stuðnings síns. Í annarri færslu sem hann birti á laugardaginn hvatti hann íbúa í Texas til að greiða Wambsganss atkvæði og sagði hann mikinn stuðningsmann MAGA-hreyfingarinnar. Q: In Texas, a Democrat won a special election in an area you won by 17 points. What is your reaction?TRUMP: I don't know. I didn't hear about it. Somebody ran -- where?Q: In TexasTRUMP: I'm not involved in that. That's a local Texas race. You mean I won by 17, and this… pic.twitter.com/5AcrXd4bc3— Aaron Rupar (@atrupar) February 1, 2026 Wambsganss sagði í yfirlýsingu eftir að úrslitinvoruð ljós að úrslitin ættu að vekja athygli innan Repúblikanaflokksins. Hún sagði þó einnig að niðurstaðan verði allt önnur þegar hún og Rehmet munu berjast aftur um þingsætið í kosningunum í nóvember. Þá verði kjörsókn meðal kjósenda Repúblikanaflokksins betri. AP fréttaveitan hefur eftir Dan Patrick, aðstoðarríkisstjóra Texas, að kosningarnar ættu að hringja viðvörunarbjöllum hjá Repúblikönum í ríkinu, þar sem þeir stjórna miklum meirihluta opinberra embætta. Demókrati hefur ekki unnið kosningar um embætti þar sem allir íbúar Texas fá að kjósa um frá árinu 1994. Patrick sagði að kosningar sem þessar væru alltaf óútreiknanlegar, þar sem kjörsókn væri oft lítil og sagðist hann sannfærður um að Repúblikanar myndu taka sætið aftur í þingkosningunum í nóvember. Texas Tribune segir að í aðdraganda kosninganna á laugardaginn hafi Patrick farið mikinn í að reyna að hvetja kjósendur til að mæta á kjörstað. Repúblikanar með áhyggjur Þessi kosning er þó ein margra sérstakra kosninga á undanförnu ári, þar sem Demókratar hafa staðið sig mun betur en búist var við. Þeir hafa unnið óvænta sigra víðsvegar um Bandaríkin og í mörgum tilfellum í ríkjum og kjördæmum þar sem Repúblikönum hefur iðulega vegnað betur í gegnum árin. Þetta hefur valdið áhyggjum innan Repúblikanaflokksins og þá sérstaklega hvað varðar fulltrúadeild Bandaríkjaþings, þar sem Repúblikanar eru með mjög nauman meirihluta. Donald Trump og aðrir leiðtogar Repúblikanaflokksins hafa þrýst á ráðamenn í ríkjum þar sem Repúblikanar eru með völd til að breyta kjördæmum ríkjanna með því markmiði að fækka kjördæmum þar sem Demókratar eiga séns á að ná kjöri. Það að breyta kjördæmum með þessum hætti, í hag annars flokksins í Bandaríkjunum, kallast „Gerrymandering“ á ensku. Í einföldu máli sagt er þetta gert með því að þjappa mörgum kjósendum eins flokks í fá kjördæmi og þynna út atkvæði annarra. Til dæmis er það gert með því að skera borgir í litlar sneiðar og gera þær að hluta af stærri svæðum þar sem kjósendur Repúblikanaflokksins eru fleiri. Demókratar hafa brugðist við þessum aðgerðum Repúblikana með eigin breytingum á kjördæmum í ríkjum eins og Kaliforníu, þar sem Demókratar stjórna. Sjá einnig: Stefnir í kjördæmastríð í Bandaríkjunum? Trump sagði á dögunum að ef Demókratar nái meirihluta í fulltrúadeildinni muni þeir líklega gera sitt besta til að ákæra hann aftur fyrir embættisbrot. Þegar Trump ávarpaði Repúblikana í upphafi árs hóf hann ræðu sína á að spyrja þingmenn hvað væri eiginlega að gerast í hausnum á kjósendum. „Ég óska þess að þið gætuð útskýrt fyrir mér hver fjandinn er að gerast í hugum almennings. Því við erum með réttu stefnumálin, ekki þeir. Þeir eru með hræðileg stefnumál.“ Seinna í ávarpinu sneri hann sér aftur að kosningunum og lýsti yfir furðu sinni á því að Repúblikanar þyrftu yfir höfuð að eiga í kosningabaráttu við Demókrata. Þá talaði hann um það að hætta við kosningarnar í nóvember. „Ég ætla ekki að segja hættum við kosningarnar, þeir ættu að hætta við kosningarnar. Því þá segja fölsku fjölmiðlarnir: „Hann vill hætta við kosningarnar. Hann er einræðisherra“. Þeir kalla mig alltaf einræðisherra.“ Enn seinna í ræðunni sagði Trump að Repúblikanar yrðu að taka pólitíkina alvarlega. Ef þeir héldu ekki meirihluta þeirra á þingi myndu Bandaríkin fara til andskotans. Bandaríkin Þingkosningar í Bandaríkjunum Donald Trump Mest lesið Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Erlent Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Erlent Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Erlent Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Innlent Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Innlent Fleiri fréttir Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Leystu upp alla stjórnmálaflokka landsins Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Fundu fjarlægustu vetrarbrautina hingað til Segir útsendara „mögulega“ ekki hafa fylgt verkreglum Sjá meira