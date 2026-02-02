Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því á Truth Social í gær að Kennedy-menningarmiðstöðinni yrði lokað í tvö ár og ráðist í endurbætur á húsnæði hennar.
Forsetinn sagði í færslu sinni að eftir vandlega íhugun hefði hann komist að þeirri niðurstöðu að húsnæðið væri í niðurníðslu og að hreinlegasta leiðin til að færa miðstöðina aftur til vegs og virðingar væri að loka henni og ráðast í umfangsmiklar endurbætur. Hún yrði mikilfenglegasta miðstöð sinnar tegundar að þeim loknum.
Hvað sem forsetinn segir má leiða líkur að því að ákvörðunin hafi verið tekin í kjölfar þess að fjöldi heimsþekktra listamanna hefur fallið frá viðburðum í miðstöðinni eftir að Trump endurskipaði stjórn hennar, sem útnefndi hann stjórnarformann og ákvað að breyta heiti menningarmiðstöðvarinnar með því að skjóta nafni forsetans fyrir framan Kennedy.
Miðstöðin heitir þannig The Donald Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts í dag. Það er að minnsta kosti það sem stendur utan á húsnæðinu en stofnunin var sett á með lögum, til minningar um John F. Kennedy og lögspekingar segja þingið þurfa að samþykkja nafnabreytinguna til að hún hafi formlegt gildi.
Samkvæmt Washington Post dróst miðasala á viðburði miðstöðvarinnar saman um 43 prósent í fyrra. Þá ákvað þjóðaróperan í Washington að færa uppfærslur sínar annað, eftir 40 ár í miðstöðinni.