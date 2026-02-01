Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Bjarki Sigurðsson skrifar 1. febrúar 2026 12:16 Kúrdar á Íslandi boða til samstöðumótmæla í dag. Vísir/Bjarki Samfélag Kúrda á Íslandi hefur boðað til mótmæla í dag og krefst tafarlausrar aðgerða vegna alvarlegrar stöðu Kúrda í Sýrlandi og Tyrklandi. Talsmaður hópsins segir kallar eftir því að utanríkisráðherra beiti sér fyrir vopnahléi. Mótmælin hefjast við Hallgrímskirkju klukkan tvö í dag. Gengið verður niður Skólavörðustíg og að Austurvelli. Salah Karim Mahmood, Kúrdi og talsmaður hópsins, segir stöðu þjóðar sinnar fara versnandi. „Fólk er að flýja bæi, borgir og þorp. Núna er kuldinn í janúar og við reynum að vekja athygli fólks og kannski að fá íslenska ríkið og þjóðina til að standa með okkur,“ segir Salah. Salah Karim Mahmood er talsmaður hópsins. Alvarlegt ástand Tyrknesk stjórnvöld styðji árásir á Kúrda. „Ástandið er mjög alvarlegt. Það ríkir hungursneið og það er ekki hægt að senda neyðaraðstoð þar sem svæði Kúrda eru umkringdar hermönnum tyrkneska hersins og ISIS-málaliðum. Svo eru borgir sem búast við grimmilegum árásum. Það eru loftárásir daglega og þess vegna viljum við fá stuðning og athygli frá öllum heiminum,“ segir Salah. Biðla til ríkisstjórnarinnar Stjórnvöld opni augun fyrir þeim hörmungum sem dynji yfir Kúrda. „Þess vegna biðlum við til utanríkisráðherra, til ríkisstjórnar Íslands, til Alþingis Íslendinga að fordæma árásir og beita sér fyrir tafarlausu vopnahléi. Svo að við komum særðum Kúrdum á spítala, getum sent mataraðstoð og fatnað, allt sem getur hjálpað fólki í gegnum vetrartímann. Þetta er fólk sem er undir berum himni og án allrar aðstoðar, bjargarlaust,“ segir Salah. Tyrkland Sýrland Utanríkismál Reykjavík Hernaður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Innlent Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Erlent Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Innlent Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Innlent Grunaður um stórfellda líkamsárás Innlent Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Innlent Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Erlent Fleiri fréttir Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Hilmar Gunnarsson er oddviti í Mosfellsbæ Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Baráttan hafi verið Viðreisn til sóma „Lúxusvandamál“ að velja og hafna á listann Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ velja sér oddvita „Vinna er heilsuefling“ Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Blótað í Grindavík á nýjan leik Vaktin: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Vilja Hjallastefnugrunnskóla í Árborg Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Rýnt í Epstein-skjölin, prófkjör Viðreisnar og árás ungmenna „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Fjórðungur kosið í prófkjöri Viðreisnar Maður hlotið stórfellt líkamstjón eftir árás ungmenna „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ „Mjög áhugaverð umræða“ Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Breki Atlason gefur kost á sér á lista Miðflokksins Sjá meira