Innlent

Mót­mæla og biðla til utan­ríkis­ráð­herra

Bjarki Sigurðsson skrifar
Kúrdar á Íslandi boða til samstöðumótmæla í dag.
Kúrdar á Íslandi boða til samstöðumótmæla í dag. Vísir/Bjarki

Samfélag Kúrda á Íslandi hefur boðað til mótmæla í dag og krefst tafarlausrar aðgerða vegna alvarlegrar stöðu Kúrda í Sýrlandi og Tyrklandi. Talsmaður hópsins segir kallar eftir því að utanríkisráðherra beiti sér fyrir vopnahléi.

Mótmælin hefjast við Hallgrímskirkju klukkan tvö í dag. Gengið verður niður Skólavörðustíg og að Austurvelli. Salah Karim Mahmood, Kúrdi og talsmaður hópsins, segir stöðu þjóðar sinnar fara versnandi.

„Fólk er að flýja bæi, borgir og þorp. Núna er kuldinn í janúar og við reynum að vekja athygli fólks og kannski að fá íslenska ríkið og þjóðina til að standa með okkur,“ segir Salah.

Salah Karim Mahmood er talsmaður hópsins.

Alvarlegt ástand

Tyrknesk stjórnvöld styðji árásir á Kúrda.

„Ástandið er mjög alvarlegt. Það ríkir hungursneið og það er ekki hægt að senda neyðaraðstoð þar sem svæði Kúrda eru umkringdar hermönnum tyrkneska hersins og ISIS-málaliðum. Svo eru borgir sem búast við grimmilegum árásum. Það eru loftárásir daglega og þess vegna viljum við fá stuðning og athygli frá öllum heiminum,“ segir Salah.

Biðla til ríkisstjórnarinnar

Stjórnvöld opni augun fyrir þeim hörmungum sem dynji yfir Kúrda.

„Þess vegna biðlum við til utanríkisráðherra, til ríkisstjórnar Íslands, til Alþingis Íslendinga að fordæma árásir og beita sér fyrir tafarlausu vopnahléi. Svo að við komum særðum Kúrdum á spítala, getum sent mataraðstoð og fatnað, allt sem getur hjálpað fólki í gegnum vetrartímann. Þetta er fólk sem er undir berum himni og án allrar aðstoðar, bjargarlaust,“ segir Salah.

Tyrkland Sýrland Utanríkismál Reykjavík Hernaður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið