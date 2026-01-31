Erlent

Barn í lífs­hættu eftir skot­á­rás á skrúð­göngu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lögreglan í Louisiana-ríki er með þrjá í haldi.
Getty

Sex manns særðust þegar maður hóf skothríð í kjötkveðjuskrúðgöngu í Louisiana-ríki í Bandaríkjunum. Þeirra á meðal er eitt barn.

Samkvæmt umfjöllun staðarmiðilsins WBRZ hóf maður skothríð skömmu eftir að skrúðgangan hélt af stað í bænum Clinton í Louisiana-ríki. Hún var haldin í tilefni af því að kjötkveðjuhátíðin fer senn í hönd.

Eitt barn og annað fórnarlamb eru í lífshættu og fjórir til viðbótar særðir. Íbúi sem WBRZ ræddi við sagði skelfingu hafa gripið um sig þegar skothvellirnir riðu af.

„Það byrjuðu allir að hlaupa. Þetta gerist ekki oft á þessu svæði,“ var haft eftir þessum ónefnda íbúa.

Leit stendur yfir af ökutæki auk þess sem þrír einstaklingar eru í haldi lögreglunnar. Götum í bænum hefur verið lokað og ríkislögregla Louisiana rannsakar málið.

Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum

