Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 31. janúar 2026 21:58 Lögreglan í Louisiana-ríki er með þrjá í haldi. Getty Sex manns særðust þegar maður hóf skothríð í kjötkveðjuskrúðgöngu í Louisiana-ríki í Bandaríkjunum. Þeirra á meðal er eitt barn. Samkvæmt umfjöllun staðarmiðilsins WBRZ hóf maður skothríð skömmu eftir að skrúðgangan hélt af stað í bænum Clinton í Louisiana-ríki. Hún var haldin í tilefni af því að kjötkveðjuhátíðin fer senn í hönd. Eitt barn og annað fórnarlamb eru í lífshættu og fjórir til viðbótar særðir. Íbúi sem WBRZ ræddi við sagði skelfingu hafa gripið um sig þegar skothvellirnir riðu af. „Það byrjuðu allir að hlaupa. Þetta gerist ekki oft á þessu svæði," var haft eftir þessum ónefnda íbúa. Leit stendur yfir af ökutæki auk þess sem þrír einstaklingar eru í haldi lögreglunnar. Götum í bænum hefur verið lokað og ríkislögregla Louisiana rannsakar málið. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum