Skjálftinn í Bárðarbungu 5,3 að stærð Eiður Þór Árnason skrifar 31. janúar 2026 12:15 Bárðarbunga sést hér í fjarska. Vísir/vilhelm Jarðskjálfti að stærð 5,3 mældist í norðvestanverðri Bárðarbunguöskjunni klukkan 11:54 í dag. Fyrsta stærð var metin 4,1 og hún síðar uppfærð í 5,3 eftir að skjálftinn var yfirfarinn. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt í kjölfarið. Veðurstofa Íslands greinir frá þessu en engar tilkynningar hafa borist þangað um að skjálftinn hafi fundist í byggð. Jarðskjálftavirkni er sögð algeng í Bárðarbungu en síðast varð skjálfti af svipaðri stærð þar þann 29. október 2025 og mældist hann 5,4 að stærð. Um er að ræða eitt viðamesta eldstöðvarkerfi landsins sem er allt að 190 kílómetra langt og 25 kílómetra breitt. Fréttin hefur verið uppfærð. Eldgos og jarðhræringar Bárðarbunga Tengdar fréttir Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu" Skjálfti af stærðinni 4,2 mældist í Bárðarbungu rétt fyrir klukkan níu í morgun, nýársdag. 1. janúar 2026 09:29 Skjálfti í Bárðarbungu mældist um fjórir að stærð Skjálfti varð í Bárðarbungu klukkan 16:46 í dag og var hann 5,3 að stærð samkvæmt fyrsta stærðarmati en síðar færður niður í 4,1 eftir nánari yfirferð. Nokkrir eftirskjálftar fylgdu í kjölfarið. 29. október 2025 17:16 Skjálfti upp á 4,0 í Bárðarbungu Skjálfti af stærðinni 4,0 mældist í austanverðri Bárðarbunguöskju klukkan 21:59 í kvöld. Tíu eftirskjálftar hafa síðan mælst. 12. október 2025 23:25