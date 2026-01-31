Í hádegisfréttum Bylgjunnar rýnum við í nýjustu Epstein-skölin sem voru birt í gær af dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna í tengslum við mál Jeffrey Epsteins, barnaníðings og auðkýfings.
Friðjón R. Friðjónsson, sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum rýnir í skjölin með okkur og spáir fyrir um hvaða áhrif birting þeirra muni hafa á Donald Trump Bandaríkja forseta en minnst er á hann mörgundruð sinnum í skjölunum.
Einnig tökum við stöðuna á leiðtogaprófkjöri Viðreisnar í Reykjavíkurborg sem fer fram í dag en nú þegar hefur um þriðjungur flokksmanna í borginni tekið þátt.
Fjögur til sex ungmennu veittust að manni á fimmtugsaldri í nótt þegar það kastaðist í kekki í strætóskýli við Aktu-taktu í Garðabæ. Við ræðum við lögregluna um málið.
Að lokum tökum við að sjálfsögðu stöðuna á strákunum okkar úti í Svíþjóð eftir svekkjandi tap gegn Dönum í gærkvöld.