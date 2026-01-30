Todd Blanche vararíkissaksóknari Bandaríkjanna tilkynnti í dag um útgáfu á milljóna blaðsíðna úr hinum svokölluðum Epstein-skjölum varðandi mál barnaníðingsins og auðkýfingsins Jeffrey Epstein. Áður óséð skjöl varpa frekara ljósi á andlát hans.
Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins sem hefur verið að kemba skjölin í kvöld var Epstein ýmist á sjálfsvígsvakt eða ekki eftir atvikum og flakkaði sömuleiðis inn og út úr því sem kallað er „sérstakri húsnæðiseiningu“ (e. special housing unit) mánuðina á undan andláti hans.
Í sömu skjölum, sem eru hluti af rannsóknargögnum alríkislögreglunnar FBI, var það Epstein þvert um geð að þurfa að deila klefa sínum. Hann mun hafa beitt ýmsum brögðum til að fyrirbyggja slíkt, meðal annars „að biðja um að fara á fund sálfræðings.“
Talsverður styr hefur verið um hvort dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna standi rétt að útgáfu skjala í máli Epstein. Ráðuneytið hefur verið sakað um að ritskoða skjölin til að hlífa Donald Trump forseta og öðrum bandamönnum hans og sömuleiðis að tefja útgáfu þeirra.
Í skjölunum kemur fram að 23. júlí 2019, um mánuði fyrir andlát hans, hafi Epstein fundist meðvitundarlaus á klefagólfinu með „heimagerðan efnisbút á bringunni.“ Fram kemur að hann hafi mögulega verið að „gera sér upp meðvitund“ vegna þess að verðir urðu varir við að hann deplaði augum.
Epstein sagði þáverandi klefanaut sinn hafa reynt að myrða sig. Varðstjóri fangelsisins sem Epstein dvaldi í lagði það til samkvæmt skjölunum að Epstein yrði ekki einn í klefa og sagði þörf á því að gá að klefanum hans á þrjátíu mínútna fresti og einnig að það yrði einnig gert óreglulega.
10. ágúst 2019, daginn sem Epstein fannst látinn í klefa sínum, var ónafngreindu vitni tilkynnt um að Epstein hefði fundist meðvitundarlaus á gólfi klefa síns. Hann kvaðst hissa á því að hann hefði ekki haft klefanaut.
Í skjölunum birtust einnig áður óséðar ljósmyndir teknar af klefa Epstein í kjölfar þess að hann var úrskurðaður látinn. Á myndunum sést hvernig appelsínugular efnisræmur lágu á handriði og í einu horni klefans.