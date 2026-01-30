Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Tómas Arnar Þorláksson skrifar 30. janúar 2026 11:57 Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða og Daníel Jakobsson, forstjóri Arctic Fish. Vísir/einar/vilhelm Formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga segir það afar sérstakt af fiskeldisfyrirtækjum á svæðinu að ákveða að lækka laun þeirra starfsmanna sem vinni mikilvægustu og erfiðustu störfin. Hann gefur lítið fyrir þau rök að um leiðréttingu launa sé að ræða. Fiskeldisfyrirtækin Arnarlax og Arctic fish á Vestfjörðum ætla að breyta kjörum starfsfólks í sjódeildum sínum. Yfirvinnulaun verða meðal annars lækkuð. Breytingarnar hafa áhrif á kjör tugi starfsmanna. Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga, segir lækkunina nema allt að tuttugu prósentum hjá Arnarlaxi. Um mun minni lækkun sé að ræða hjá Arctic fish. Hann hvetur fyrirtækin til að leita annarra leiða til að hagræða í rekstri. „Launalækkunin fer þannig fram að hún tekur gildi fyrsta maí, sem er nokkuð táknrænt fyrir okkur. Þetta er baráttudagur verkafólks. Ég held að starfsfólki svíði það nú miklu meira því að þau upplifa mikla reiði og það eru sárindi yfir þessu. Það er komið ákveðið vantraust til stjórnenda út af þessu. Þetta er starfsfólk sem hefur lagt sig gríðarlega fram til að koma fyrirtækjunum á þann stað sem þau eru á í dag,“ segir hann og tekur fram að starfsaðstæður starfsfólks séu verulega erfiðar. Hvatinn til að leggja sig fram í vinnunni sé farinn með þessu. Segir grunnlaun starfsmanna hækka Daníel Jakobsson, forstjóri Arctic Fish, segir að í raun muni grunnlaun starfsmanna hækka. Þeir sem vinna minna en 45 tíma í yfirvinnu á mánuði hækki í launum. Einnig sé verið að stytta vinnuvikuna. Vinnuskylda fer úr 173 tímum niður í 165 tíma. „Fyrir mánaðarlaunin sín fá þau í raun hærra tímakaup, sama kaup fyrir minni vinnu. En auðvitað lækkar yfirvinnutaxtinn. Við greiðum eftir kjarasamningum og rúmlega það,“ segir Daníel. Finnbogi segir stóran hluta vinnutíma starfsmanna í sjódeild fyrirtækjanna vera í yfirvinnu. „Það hefur verið krafan hjá fyrirtækjunum að það sé unnin töluverð yfirvinna. Þeir hafa borgað vel fyrir það fram að þessu. Það má segja að þeim uppgripum sé lokið. Arnarlax er líka að fara í stærri breytingar. Þeir eru að fara í breytingar á vinnufyrirkomulagi. Það eru teknir út ákveðnir hlutir út úr pakkalaununum og síðan er verið að taka út og lækka yfirvinnuálagið. Það getur verið að heildarlaunin verði lægri, sérstaklega hjá þeim sem vinna mikla yfirvinnu.“ Gefur lítið fyrir rök um leiðréttingu Forstjóri Arctic Fish sagði að í raun hafi fyrirtækið borgað mun hærri yfirvinnu en tíðkast á almennum vinnumarkaði um árabil vegna slæmra ráðlegginga á þeim tíma. Nú sé verið að leiðrétta það. „Starfsmenn á sjó hafa fengið 20 prósent of hátt yfirvinnukaup miðað við dagvinnuna sem þau eru með. Við ákváðum að leiðrétta þetta og færa yfirvinnuna til samræmis við það sem aðrir starfsmenn fá,“ segir Daníel. Finnbogi segir það með engu réttlæta ákvörðunina. „Nei, ég get ekki séð það. Fyrirtækið velur að yfirborga fólki sem er að vinna góða vinnu. Manni finnst mjög slæmt að fyrirtæki sem eru í góðum rekstri skuli grípa til þess að fara í þann hóp sem er að vinna mikilvægustu og erfiðustu störfin og já við skulum lækka launin þeirra. Það er mjög sérstakt.“ Ekki náðist í neinn hjá Arnarlaxi við vinnslu fréttarinnar. Landeldi Vesturbyggð Ísafjarðarbær Fiskeldi Mest lesið Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Erlent Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Innlent Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Erlent Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Innlent Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Erlent „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ Innlent Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Innlent Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Innlent Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Innlent Lögregla eltist við afbrotamenn Innlent Fleiri fréttir Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Kristrún ræðir verðbólguna og allt á suðupunkti fyrir leikinn í kvöld Aldrei verið gefnar út fleiri rauðar viðvaranir Finnist hvergi eins sterk skilyrði til umhverfisverndar í lagareldi Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Burðardýr hlaut þungan dóm fyrir vökvasmygl Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Ráðhús Árborgar sprungið – 10 starfsmenn fluttir í annað húsnæði Streymi: Málþing um stöðu fatlaðra barna í íþróttum Lögregla eltist við afbrotamenn Harma launalækkanir í fiskeldi á Vestfjörðum Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ „Mér þykir leiðinlegt að þetta gangi ekki betur“ Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Auglýsa forskráningu í skóla í Grindavík Segir ekkert náttúrulögmál að bílasalar þurfi að velta hækkunum út í verðlagið Þrjár hlutu heiðursverðlaun Fimm handteknir grunaðir um skipulagðan þjófnað Ráðherra situr fyrir svörum, gleðitíðindi og konan sem hafði aldrei heyrt um handbolta Seinka sýningum fyrir leikinn Óbirt svör og starfslokin tekin fyrir Tæplega þrjátíu prósent Tesla Y þurftu í endurskoðun Mikil andstaða við nýtt 160 herbergja hótel á Laugarvatni Á fjórða hundrað vilja á lista Sjálfstæðisflokks í Reykjavík Hótaði málþófi vegna veiða sem tengdasonurinn stundar Svona mun Suðurlandsbraut líta út Kannast ekki við tilraunir til að stofna nýtt Vélfag Sjá meira