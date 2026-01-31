Í beinni
laugardagur 31. janúar 2026
1 °C
Reykjavík
Mest lesið
Danir láta Gísla heyra það eftir gagnrýni: „Haltu kjafti Ísland“
Handbolti
HSÍ ósátt við EHF: Skikkaðir á viðburð morguninn eftir langa nótt
Handbolti
Bláir í rauðu hafi: „Eins og við værum boðflennur í einkapartýi“
Handbolti
Leikmaður Dana fór á sjúkrahús eftir leikinn í kvöld
Handbolti
Alfreð enn kóngurinn en „jarðaður út og suður“
Handbolti
EM í dag: Pirruðu danska blaðamenn og truflun í boði skattgreiðenda
Handbolti
Pytlick: „Ísland átti meira skilið í kvöld“
Handbolti
Utan vallar: Af hverju töpuðu hetjurnar okkar gegn Dönum?
Sport
„Ég nenni ekki að eyða orku í þetta EHF lið“
Handbolti
Segir Dag hafa beðist afsökunar
Handbolti
Fleiri fréttir
Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn
Chelsea - West Ham | Bæði lið í stuði
Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot
Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys
Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur
Barry bjargaði stigi fyrir Everton
Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár
Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal
Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal
Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City
Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik
Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði
Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum
Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu
„Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“
Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin
Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson
Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City
Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland
Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford
Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar
Gæti farið frá Liverpool til Tottenham
Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði
Konaté syrgir föður sinn
Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu
Alisha Lehmann verður nýr liðsfélagi Hlínar
Þættir um Manchester United í anda „The Crown“
Leikmenn City endurgreiða stuðningsmönnum
Óttast að Grealish verði lengi frá
Xabi Alonso myndi segja nei við öllum núna nema Liverpool
Sjá meira
Mest lesið
Danir láta Gísla heyra það eftir gagnrýni: „Haltu kjafti Ísland“
Handbolti
HSÍ ósátt við EHF: Skikkaðir á viðburð morguninn eftir langa nótt
Handbolti
Bláir í rauðu hafi: „Eins og við værum boðflennur í einkapartýi“
Handbolti
Leikmaður Dana fór á sjúkrahús eftir leikinn í kvöld
Handbolti
Alfreð enn kóngurinn en „jarðaður út og suður“
Handbolti
EM í dag: Pirruðu danska blaðamenn og truflun í boði skattgreiðenda
Handbolti
Pytlick: „Ísland átti meira skilið í kvöld“
Handbolti
Utan vallar: Af hverju töpuðu hetjurnar okkar gegn Dönum?
Sport
„Ég nenni ekki að eyða orku í þetta EHF lið“
Handbolti
Segir Dag hafa beðist afsökunar
Handbolti
