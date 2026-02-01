Framkvæmdastýra Ljóssins segir starfsfólk og skjólstæðinga himinlifandi með flutninga Ljóssins. Það verði meira rými og betri aðstaða fyrir alla þjónustu. Langtímamarkmið sé að kaupa annað húsnæði en til að byrja með leigi þau húsnæðið að Gylfaflöt.
Endurhæfingarmiðstöðin Ljósið mun á árinu flytja starfsemi sína í nýtt og mun rýmra húsnæði að Gylfaflöt í Grafarvogi. Á tuttugu árum hefur skjólstæðingum Ljóssins fjölgað úr 200 í 1.500 á einu ári. Nýtt húsnæði er 1.300 fermetrar með möguleika á stækkun upp í 1.700 fermetra til framtíðar. Austurmiðstöð var áður rekin í húsnæðinu en hún er nú flutt á Bíldshöfða.
„Ljósið er 360 gráðu heildræn endurhæfing fyrir fólk sem greinst hefur með krabbamein. Við erum með mjög stóran hóp af fagfólki. Fólk kemur hingað í persónuleg viðtöl. Það koma líka í fjölskylduviðtöl, ýmsa fræðslu og námskeið. Þau koma í handverk, í tækjaþjálfun, hóptímaþjálfun og í gönguhópa. Þannig að þetta er alveg ótrúlega fjölbreytt og mikið starf, bæði fyrir þá sem greinast og eins fyrir aðstandendur þeirra líka, segir Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins.
„Við erum búin að vera að leita að hentugu húsnæði í nokkur ár. Þrengslin voru orðin ansi mikil hjá okkur, hafa verið. Þeim fer fjölgandi, fólkinu sem þarf á okkar þjónustu að halda, þannig að þetta eru alveg gífurleg tímamót.“
Hún segir gott aðgengi að nýju húsnæði, næg bílastæði og grænt útivistarsvæði í næsta nágrenni. Ráðast þurfi þó í töluverðar breytingar á húsnæðinu og því gert ráð fyrir flutningum síðar á árinu.
„Við erum að fá húsið afhent núna 1. febrúar og það eru komnir verktakar í að laga húsnæðið. Það þarf að laga töluvert mikið að innan og þetta getur tekið fjóra, fimm mánuði, kannski sex. Við erum voða bjartsýn með þetta allt saman.“
Hún segir staðsetninguna henta vel.
„Þetta er bara í fallegu hverfi og húsnæðið er hentugt, vel úr garði gert, vel byggt og vel haldið utan um þetta húsnæði. Það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og við ætlum náttúrulega að halda í þennan heimilislega og góða anda sem er í Ljósinu. Við færum hann bara með okkur frá Langholtsveginum og upp á Gylfaflötina.“
Hún segir standa til að selja eign þeirra við Langholtsveg og leigja til að byrja með á Gylfaflötinni.
„Breytingin verður alveg gífurleg, sérstaklega öll aðstaða. Fleiri viðtalsherbergi, fleiri fræðsluherbergi og allt stærra og rýmra varðandi þjálfunina. Betri aðstaða til þjálfunar og aðstaða miklu betri. Eldhúsið stærra og miklu rýmra um fólkið okkar.“
Erna segir að til lengri tíma sjái þau fyrir sér að kaupa annað húsnæði en þau þurfi að safna fyrir því eins og þau gerðu með húsnæðið á Langholtsveginum. Starfsemin sé að fullu fjármögnuð þetta árið en þeirra draumur sé að gera samning til lengri tíma við Sjúkratryggingar en til eins árs.
„Allt okkar söfnunarfé hefur farið í það að sjá til þess að við getum farið í stærra og betra húsnæði. Ef við seljum á Langholtsveginum þá fer það bara í sjóð til að geta eignast nýtt húsnæði í framtíðinni.“
Hún segir starfsfólk og skjólstæðinga himinlifandi með þetta.
„Það er bjart fram undan í ljósinu og hérna og við erum alveg full af tilhlökkun til að flytja í sumar.“