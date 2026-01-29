Harma launalækkanir í fiskeldi á Vestfjörðum Samúel Karl Ólason skrifar 29. janúar 2026 22:59 Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga segir störf í fiskeldi hafa reynst sveitarfélögum á Vestfjörðum mjög verðmæt. Vísir/vilhelm Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga segist harma að stjórnendur Arnarlax og Arctic fish hafi tekið þá ákvörðun að lækka laun starfsfólks í fiskeldi. Sú ákvörðun mun hafa verið tilkynnt starfsfólki fyrr í mánuðinum og á að taka gildi þann 1. maí. Í yfirlýsingu frá stjórninni segir að eitt af rökum þeirra sem stutt hafi uppbyggingu fiskeldis hér á landi sé að það skapi verðmæt störf á landsbyggðinni á tímum þar sem horft er upp á stöðugan samdrátt og niðurskurð þar, með tilheyrandi þjónustuskerðingu og fólksfækkun. „Umrædd störf hafa verið mjög verðmæt fyrir byggðarlögin á Vestfjörðum enda um þokkalega vel launuð og sérhæfð störf að ræða. Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga lýsir yfir furðu á þeirri stefnubreytingu fyrirtækjanna að lækka laun þessara sérhæfðu og verðmætu er starfa og minnka þannig virði þeirra fyrir landsbyggðina,“ segir í yfirlýsingunni. Stjórnin segist harma þessa ákvörðun, sem taka mun gildi á baráttudegi verkafólks. „Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga hvetur fyrirtækin til að nýta tímann til 1. maí til að endurskoða ákvörðun sína um launalækkanir og finna aðrar leiðir til að hagræða í rekstri.“ Fiskeldi Kjaramál Mest lesið Hljóp inn í brennandi byggingu til að bjarga nágrannanum Innlent „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Erlent Svona mun Suðurlandsbraut líta út Innlent Hótaði málþófi vegna veiða sem tengdasonurinn stundar Innlent Tæplega þrjátíu prósent Tesla Y þurftu í endurskoðun Innlent Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu Innlent Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis Erlent Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Innlent Afi fór ekki yfir strikið með meintri rassskellingu Innlent Sveitarstjóra ekki heimilt að banna hundahald Innlent Fleiri fréttir Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ „Mér þykir leiðinlegt að þetta gangi ekki betur“ Hafði aldrei heyrt um handbolta fyrr en hún kynntist handboltaóðu þjóðinni Auglýsa forskráningu í skóla í Grindavík Segir ekkert náttúrulögmál að bílasalar þurfi að velta hækkunum út í verðlagið Þrjár hlutu heiðursverðlaun Fimm handteknir grunaðir um skipulagðan þjófnað Ráðherra situr fyrir svörum, gleðitíðindi og konan sem hafði aldrei heyrt um handbolta Seinka sýningum fyrir leikinn Óbirt svör og starfslokin tekin fyrir Tæplega þrjátíu prósent Tesla Y þurftu í endurskoðun Mikil andstaða við nýtt 160 herbergja hótel á Laugarvatni Á fjórða hundrað vilja á lista Sjálfstæðisflokks í Reykjavík Hótaði málþófi vegna veiða sem tengdasonurinn stundar Svona mun Suðurlandsbraut líta út Kannast ekki við tilraunir til að stofna nýtt Vélfag Ljósið flytur í Grafarvog Launin lækkuð um 97 prósent en ekki afnumin „Við eigum ekki að vera hrædd við að taka umræðuna“ Pallborðið: Aðstoðarmenn, bæjarstjóri og viðskiptafræðingur Viðreisnarfélögum fjölgað um helming fyrir prófkjör Afi fór ekki yfir strikið með meintri rassskellingu Guðjón endurkjörinn og Simon líka Mannabreytingar samráðsfunda eins og tiltekt á jólakortalista Óttast vaxtahækkanir vegna sleggjunnar sem stjórnvöld „fengu í trýnið“ Verðbólgan eykst en loðnan gleður Bein útsending: Opinn fundur um áfallaþol Íslands Sakar mótframbjóðanda um trúnaðarbrest og kallar eftir prófkjöri Sjá meira