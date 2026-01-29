Innlent

Ljósið flytur í Grafar­vog

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ljósið hefur verið rekið á Langholtsvegi í um tuttugu ár.
Vísir/Vilhelm

Endurhæfingarmiðstöðin Ljósið mun á árinu flytja starfsemi sína í nýtt og mun rýmra húsnæði að Gylfaflöt í Grafarvogi. Nýtt húsnæði verður afhent á sunnudag, 1. febrúar. Það er 1.300 fermetrar með möguleika á stækkun upp í 1.700 fermetra til framtíðar.

Í tilkynningu segir að gott aðgengi sé við húsið, næg bílastæði og grænt útivistarsvæði í næsta nágrenni. Ráðast þurfi þó í töluverðar breytingar á húsnæðinu og því gert ráð fyrir flutningum síðar á árinu.

„Þörfin fyrir starfsemina heldur áfram að vaxa. Krabbameinsgreiningum hefur fjölgað og Ljósið er eina endurhæfingarstöðin á Íslandi fyrir fólk sem greinist með krabbamein og aðstandendur þess. Því er afar mikilvægt að við fáum aðstöðu sem gerir okkur kleift að sinna öllum þeim sem til okkar leita,“ segir Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins, í tilkynningu.

Þar segir að flutningarnir marki mikilvægt skref í að mæta sívaxandi eftirspurn eftir þjónustu Ljóssins. Núverandi aðstaða á Langholtsvegi hafi um árabil verið of lítil.

Þegar Ljósið hafi formlega orðið að sjálfseignarstofnun árið 2006 hafi um 200 einstaklingar sótt til þeirra þjónustu en þeir voru orðnir 1.500 í fyrra.

Í tilkynningu kemur jafnframt fram að núverandi húsnæði sé 850 fermetrar að stærð og að það hafi lengi ekki staðið undir þeirri fjölbreyttu þjónustu sem veitt er.

„Það skortir fleiri viðtalsherbergi, stærri rými fyrir líkamlega þjálfun, fræðslu og sálfélagslegan stuðning,“ segir Erna.

