Pallborðið: Aðstoðarmenn, bæjarstjóri og viðskiptafræðingur Bjarki Sigurðsson skrifar 29. janúar 2026 13:08 Aðalsteinn Leifsson, Björg Magnúsdóttir, Signý Sigurðardóttir og Róbert Ragnarsson mætast í Pallborðinu í dag. Vísir Fjögur sækjast eftir oddvitasætinu hjá Viðreisn í borgarstjórnarkosningum í vor. Þau mætast í Pallborðinu í beinni útsendingu á Vísi klukkan 14 í dag. Frambjóðendurnir fjórir eru Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra, Björg Magnúsdóttir, fyrrverandi aðstoðarmaður borgarstjóra, Róbert Ragnarsson, fyrrverandi bæjarstjóri Grindavíkur, og Signý Sigurðardóttir, viðskiptafræðingur. Prófkjörið fer fram á laugardag og verður nýr oddviti kynntur það kvöld. Stillt verður upp í önnur sæti listans. Áhorfendur hvattir til að senda inn spurningar til frambjóðenda á netfangið bjarkisig@syn.is í dag. Pallborðið Viðreisn Borgarstjórn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026