Leigu­bílar verði á lituðum nú­meraplötum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ráðherra leggur til að leigubifreiðastöðvar haldi atvikaskrá, hafi verðskrá sýnilega og haldi rafræna skrá um allar ferðir.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra leggur til að leigubílar verði auðkenndir með lituðum númeraplötum og að þeir sem ætli að þreyta próf til að aka leigubíl geri það án utanaðkomandi aðstoðar. Þetta leggur ráðherra til í tillögu í samráðsgátt um ýmsar breytingar á reglugerð um leigubifreiðaþjónustu.

Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að markmiðið með tillögunum sé að tryggja skilvirka og örugga þjónustu fyrir neytendur og efla eftirlit með leigubifreiðaþjónustu. Frestur til að skila inn umsögn um breytingarnar er til og með fimmtudeginum 12. mars.

Breytingartillögurnar eru liður í heildarendurskoðun á lagaumhverfi fyrir leigubifreiðaþjónustu. Fyrr í vetur mælti innviðaráðherra á Alþingi einnig fyrir frumvarpi um breytingar á lögum um leigubifreiðaakstur þar sem fjallað er um breytingar á stöðvaskyldu, rafrænt eftirlit og neytendavernd. Frumvarpið er nú til meðferðar hjá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Einnig er að störfum starfshópur á vegum ráðherra sem mun, samkvæmt tilkynningu, meta þörf á frekari breytingum.

„Farþegar í leigubifreiðum eiga rétt á öryggi og gagnsæju verðlagi. Jafnframt eiga leigubílstjórar rétt á starfsumhverfi þar sem leikreglur eru skýrar og þeim fylgt eftir. Við innleiðum því nýtt nútímalegt kerfi þar sem skýrar kröfur og virkt eftirlit kemur í veg fyrir óreiðu. Þjónusta leigubifreiða er hluti af daglegu lífi landsmanna og mótar jafnframt fyrstu og síðustu upplifun ferðamanna. Því verður þjónusta að einkennast af trausti, fagmennsku og gestrisni,“ segir Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í tilkynningu á vef stjórnarráðsins.

Reglulegt eftirlit með leyfishöfum

Aðrar breytingar sem hann leggur til að verði gerðar á reglugerðinni eru að Samgöngustofu beri að framkvæma árlegt eftirlit með leyfishöfum, koma upp sérstöku áhættumatskerfi og sinna frekara eftirliti á grundvelli þess. Þá leggur hann einnig til að Samgöngustofu verði falið að gera árlega skýrslu um framkvæmd eftirlits.

Þá er einnig lagt til að leyfishafa verði gert að þreyta próf við endurnýjun réttinda, að próftaka fari fram án utanaðkomandi aðstoðar og að Samgöngustofa eigi að hafa eftirlit með viðurkenndum námskeiðshöldurum. Ekki er tekið fram í reglugerð hvers konar aðstoð er verið að meina við próftöku en það hefur verið gagnrýnt að þeir sem þreyta prófið og taka ekki íslensku megi vera með síma eða túlk.

Stöðvar setji sér hátternisreglur

Þá er í breytingunum á reglugerðinni einnig gert ráð fyrir að leigubifreiðastöðvar setji sér og birti hátternisreglur, haldi rafræna atvikaskrá um frávik í starfsemi, brot á lögum og kvartanir neytenda, geri ítarlegri kröfur um framsetningu á verðskrá og sýnileika á leyfisskírteini í leigubifreiðum og haldi rafræna skrá yfir allar seldar ferðir. Gert verði ráð fyrir að upplýsingar úr henni verði gerðar aðgengilegar eftirlitsaðilum í rauntíma í gegnum örugga vefgátt.

Þá er að lokum gert ráð fyrir að leyfishafi tilkynni Samgöngustofu um úrskurði eftirlitsaðila, til dæmis Neytendastofu, vegna lögbrota. Slík brot geti jafnframt talist brot á góðum viðskiptaháttum og leitt til leyfissviptingar.

