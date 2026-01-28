Innlent

Spyr hvort ekki sé tími á að Palestínu­menn snúi aftur í friðinn heima

Samúel Karl Ólason skrifar
Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins.
Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, velti vöngum yfir því á þingi í dag hvort Palestínumenn sem komið hafa hingað til lands sem flóttamenn fari aftur til síns heima. Kominn væri friður í Palestínu og mikil uppbygging í vændum á Gasaströndinni.

Þetta er meðal þess sem Jens Garðar sagði á Alþingi í dag þar sem frumvarp dómsmálaráðherra um afturköllun alþjóðlegrar verndar síbrotamanna var til umræðu.

Hann sagði frumvarpið jákvæða þróun en vildi að gengið yrði lengra.

„Ég hef líka velt því fyrir mér, þegar maður hefur hér horft upp á hælisleitendur skvetta málningu á fréttaljósmyndara, skemma eignir stjórnarráðsins eins og ráðuneyti og annað. Skvetta málningu. Hvenær kemur sú heimild inn að það sé orðið sem að til dæmis megi fara að vísa fólki úr landi fyrir?“

Jens Garðar sagðist fagna því að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hefði viðrað þá hugmynd í fjölmiðlum að þeir Sýrlendingar sem hefðu komið hingað til lands sem hælisleitendur gætu verið sendir til baka, þar sem aðstæður þar hefðu skánað.

„Ég velti því fyrir mér, virðulegi forseti, en hvað með Palestínu, þá Palestínumenn sem hafa komið hér. Nú er kominn friður í Palestínu. Það er verið að skipa svokallaða uppbyggingarnefnd fyrir Gasa. Er ekki kominn tími á að þeir Palestínumenn sem hingað komu, að þeir fari heim aftur til þess að taka þátt í því uppbyggingarstarfi sem er fram undan þar?“

Stórir hlutar Gasastrandarinnar eru í rúst og Ísraelar gera enn reglulega árásir þar. Frá því vopnahlé var gert í október hafa hundruð Palestínumanna fallið í þessum árásum og fjölmargir til viðbótar hafa særst.

Al Jazeera sagði frá því á dögunum að aðstæðunar á Gasa væru verulega slæmar og að skortur á innviðum hefði leitt til sjúkdóma en fjölmargir íbúar halda til í tjaldbúðum við slæman aðbúnað.

Sameinuðu þjóðirnar vöruðu við því í gær að aðstæður fyrir fólkið á Gasa væru enn verulega slæmar, þó búið væri að opna fyrir takmarkað flæði neyðaraðstoðar. Ástandið kæmi sérstaklega niður á börnum.

Ísraelskir hermenn halda enn stóru svæði á Gasaströndinni og er nú til umræðu hvernig reyna eigi að afvopna Hamas-samtökin á Gasaströndinni. Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, sagði í dag að herinn stæði frammi fyrir tveimur markmiðum. Afvopnun Hamas og að eyðileggja göng samtakanna á Gasaströndinni. Fyrr myndi uppbyggingin ekki hefjast.

Þá ítrekaði hann að Ísraelar ætluðu að stjórna Gasaströndinni og Vesturbakkanum

Jens Garðar sagðist einnig vona að brátt kæmist á friður í Úkraínu og þá gætu Úkraínumenn sem hefðu komið hingað einnig snúið aftur.

