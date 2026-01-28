Sjáðu Viktor skora hjá Barcelona fyrir framan landsliðsþjálfarann Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. janúar 2026 20:17 Liðsfélagar Viktors Bjarka Daðasonar í FC Kaupmannahöfn fagna íslenska framherjanum á Nývangi í kvöld. Getty/Pedro Salado Hinn sautján ára gamli Viktor Bjarki Daðason heldur áfram að blómstra í Meistaradeildinni í fótbolta og hann kom FCK Kaupmannahöfn yfir á móti Barcelone á Nývangi í lokaumferð riðlakeppninnar í kvöld. Viktor skoraði markið sitt strax á fjórðu mínútu leiksins. Hann fékk stungusendingu inn fyrir vörnina frá Mohamed Elyounoussi og afgreiddi boltann af mikilli yfirvegun fram hjá Joan Garcia í marki Barcelona. Þetta var þriðja mark Viktors Bjarka í sex fyrstu leikjum sínum í Meistaradeildinni en hann hefur alls skorað sjö mörk í sextán leikjum fyrir aðallið FCK á sinni fyrstu leiktíð með danska liðinu. Arnar Gunnlaugsson þjálfari íslenska landsliðsins er á leiknum og það verður erfitt fyrir hann að velja ekki Viktor í landsliðið í fyrsta sinn þegar liðið kemur næst saman. Það má sjá markið hans Viktors hér fyrir neðan. Klippa: Viktor kemur FCK yfir á móti Barcelona á Nývangi Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Danski boltinn Mest lesið Ísland - Slóvenía 39-31 | Strákarnir okkar eru á leið í undanúrslit Handbolti Áfall fyrir Króata Dags skömmu fyrir úrslitastundu Handbolti Sauð á Degi sem lét þá sem ráða heyra það Handbolti Danmörk-Noregur: Velja Danir sér mótherja í undanúrslitunum? Handbolti Dagur og lærisveinar í undanúrslit og sendu Ísland niður í annað sætið Handbolti „Hún er í afneitun“ Sport Haukur í hópnum gegn Slóvenum Handbolti Alfreð stýrði Þjóðverjum inn í undanúrslitin á EM Handbolti Daninn leggur orð í belg eftir gagnrýni Dags og Gísla Þorgeirs Handbolti Hver er staðan og hvað tekur við? Handbolti Fleiri fréttir Sjáðu Viktor skora hjá Barcelona fyrir framan landsliðsþjálfarann Í beinni: Lokaumferðin í Meistaradeildinni Mættu með snjóinn með sér til Madrid Allt undir á lokakvöldi: Sex ensk lið gætu farið beint í 16-liða úrslit Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Víkingur og Valur mætast í úrslitum Reykjavíkurmótsins Hlín á láni til Fiorentina FH selur Sigurð Bjart til Spánar Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Börsungar ósáttir eftir að PSG náði táningi frá þeim Barry bjargaði stigi fyrir Everton Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Kristall snýr aftur „þroskaðri og fullorðnari“ Sagðir borga 200 milljónir fyrir Kristal Mána Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Hákon í leikbanni og Lille steinlá á heimavelli Orri sneri aftur eftir meiðsli Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Sjáðu Yamal skora „besta mark tímabilsins“ Tókst bara að jafna gegn tíu mönnum í toppslagnum Logi skoraði sjálfsmark í sigri Mikael Egill fagnaði endurkomusigri Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Heiðdís leggur skóna á hilluna Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Ásdís Karen lagði upp í öruggum sigri gegn botnliðinu Sjá meira