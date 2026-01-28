Í beinni: Lokaumferðin í Meistaradeildinni Ágúst Orri Arnarson skrifar 28. janúar 2026 19:00 36 lið lögðu leið sína að Meistaradeildartitlinum í haust en aðeins 24 þeirra komast áfram í næstu umferð. Michael Regan/Getty Images Vísir fylgist með öllu því helsta sem gerist í öllum átján leikjunum í lokaumferð Meistaradeildar Evrópu. Barist er á ýmsum vígstöðvum en mesta spennan felst í að sjá hvaða lið enda í hópi átta efstu, og komast þar með beint í 16 liða úrslitin, og hvaða lið enda í sæti 9-24 og komast þar með í umspilið um sæti í 16 liða úrslitum. Stöðutaflan hér fyrir neðan uppfærist sjálfkrafa og sýnir nýjustu stöðu hverju sinni. Í vaktinni verður svo greint frá helstu vendingum en einnig má finna hlekki á einstaka leiki þar sem mikið er undir. Arsenal getur tryggt sér toppsætið - Sjáðu stöðuna hér. Manchester City þarf sigur til að komast í topp átta - Sjáðu stöðuna hér. Liverpool getur tryggt sér topp átta - Sjáðu stöðuna hér. PSG og Newcastle kljást um topp átta - Sjáðu stöðuna hér. FCK þarf að sækja sigur gegn Barcelona - Sjáðu stöðuna hér. Napoli berst fyrir lífi sínu gegn Chelsea - Sjáðu stöðuna hér. Ef vaktin hér fyrir neðan birtist ekki sjálfkrafa er ráð að endurhlaða síðuna.