Kristall snýr aftur „þroskaðri og fullorðnari“ Sindri Sverrisson skrifar 26. janúar 2026 13:26 Kristall Máni Ingason með Brann-treyju sem sýnir að samningur hans gildir til 2029. Hann mætti til móts við liðið á Marbella á Spáni, þar sem það er við æfingar. Brann.no Norska Íslendingafélagið Brann hefur fest kaup á fótboltamanninum Kristali Mána Ingasyni frá Sönderjyske í Danmörku og kynnti hann formlega til leiks í dag. Kristall Máni, sem á að baki sex A-landsleiki auk fjölda leikja fyrir yngri landslið Íslands, snýr þar með aftur til Noregs eftir að hafa farið á kostum fyrir jól í dönsku úrvalsdeildinni. Hann er sagður kosta jafnvirði rúmlega 200 milljóna íslenskra króna og að hafa þannig margfaldast í verði frá því að Sönderjyske keypti hann frá Rosenborg árið 2023. Kristall skilur við Sönderjyske í 4. sæti dönsku úrvalsdeildarinnar, með sex mörk og tvær stoðsendingar í fjórtán deildarleikjum í vetur. Hef trú á að þetta gangi mjög vel í þetta sinn Hlutirnir gengu ekki alveg upp þegar þessi 24 ára, uppaldi Fjölnismaður var hjá Rosenborg en hann er staðráðinn í að gera betur með Brann. „Síðast þegar ég var í norska fótboltanum var ég mjög ungur. Ég hef þroskast og fullorðnast, og tekið skref sem leikmaður. Þess vegna hef ég trú á því að það gangi mjög vel í þetta sinn,“ sagði Kristall á heimasíðu Brann. Þar segir að ekki verði hægt að skrá hann sem leikmann Brann fyrr en eftir leikinn við Sturm Graz í Austurríki á fimmtudaginn, þegar Brann spilar um að komast áfram úr Evrópudeildinni. Brann leikur undir stjórn Freys Alexanderssonar og þeir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru báðir leikmenn liðsins. Norski boltinn Danski boltinn Mest lesið Nýjar upplýsingar um heilsufar Michaels Schumacher Formúla 1 Óvinur Íslands: „Aldrei stríða heilu landi“ Handbolti Þetta er ástæða þess að Ísland er í efsta sæti í milliriðlinum Handbolti Ánægðir með stælana í Hauki: „Sagði bara fokkaðu þér“ Handbolti Dregur til baka ummæli sín um Gísla Þorgeir Handbolti Heilbrigðisráðherra lætur óvin Íslands heyra það Handbolti Segist hafa brugðist gegn Íslandi: „Ég komst aldrei framhjá þeim“ Handbolti Svíar furðu lostnir og of næs: „Létu pakka sér saman“ Handbolti Greip frá þeim skotfastasta og pakkaði vonarstjörnu Svía saman Handbolti „Við mættum ótrúlega góðu íslensku liði í dag“ Handbolti Fleiri fréttir Kristall snýr aftur „þroskaðri og fullorðnari“ Sagðir borga 200 milljónir fyrir Kristal Mána Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjáðu draumamark Dorgu og öll hin í sigri United á Arsenal Hákon í leikbanni og Lille steinlá á heimavelli Orri sneri aftur eftir meiðsli Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Sjáðu Yamal skora „besta mark tímabilsins“ Tókst bara að jafna gegn tíu mönnum í toppslagnum Logi skoraði sjálfsmark í sigri Mikael Egill fagnaði endurkomusigri Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Heiðdís leggur skóna á hilluna Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Ásdís Karen lagði upp í öruggum sigri gegn botnliðinu Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Mbappé skaut Real Madrid upp í toppsætið Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Hákon framlengdi við Lille til 2030 Alberti og félögum mistókst að komast upp úr fallsæti Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Bayern tapaði deildarleik í fyrsta sinn á tímabilinu Alfons fer aftur til Hollands Elísa fer frá Val til Breiðabliks Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sjá meira