Kristall snýr aftur „þroskaðri og full­orðnari“

Sindri Sverrisson skrifar
Kristall Máni Ingason með Brann-treyju sem sýnir að samningur hans gildir til 2029. Hann mætti til móts við liðið á Marbella á Spáni, þar sem það er við æfingar.
Norska Íslendingafélagið Brann hefur fest kaup á fótboltamanninum Kristali Mána Ingasyni frá Sönderjyske í Danmörku og kynnti hann formlega til leiks í dag.

Kristall Máni, sem á að baki sex A-landsleiki auk fjölda leikja fyrir yngri landslið Íslands, snýr þar með aftur til Noregs eftir að hafa farið á kostum fyrir jól í dönsku úrvalsdeildinni.

Hann er sagður kosta jafnvirði rúmlega 200 milljóna íslenskra króna og að hafa þannig margfaldast í verði frá því að Sönderjyske keypti hann frá Rosenborg árið 2023.

Kristall skilur við Sönderjyske í 4. sæti dönsku úrvalsdeildarinnar, með sex mörk og tvær stoðsendingar í fjórtán deildarleikjum í vetur.

Hef trú á að þetta gangi mjög vel í þetta sinn

Hlutirnir gengu ekki alveg upp þegar þessi 24 ára, uppaldi Fjölnismaður var hjá Rosenborg en hann er staðráðinn í að gera betur með Brann.

„Síðast þegar ég var í norska fótboltanum var ég mjög ungur. Ég hef þroskast og fullorðnast, og tekið skref sem leikmaður. Þess vegna hef ég trú á því að það gangi mjög vel í þetta sinn,“ sagði Kristall á heimasíðu Brann.

Þar segir að ekki verði hægt að skrá hann sem leikmann Brann fyrr en eftir leikinn við Sturm Graz í Austurríki á fimmtudaginn, þegar Brann spilar um að komast áfram úr Evrópudeildinni.

Brann leikur undir stjórn Freys Alexanderssonar og þeir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru báðir leikmenn liðsins.

