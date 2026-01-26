Slökkviliðsmenn frá Brunavörnum Suðurnesja luku störfum rétt rúmlega eitt í nótt eftir eld sem kom upp í fjölbýlishúsi við Vatnsholt í Reykjanesbæ.
Einn var fluttur á sjúkrahús en varðstjóri hjá Brunavörnum Suðurnesja segir að um töluverðan eld hafi verið að ræð og að sá sem slasaðist hafi fundist í nálægð við upptök eldsvoðans. All voru fimmtán aðriri íbúar í húsinu sem náðu að komast út af sjálfsdáðum og voru þau flutt á öruggan stað skammt frá þar sem þau fengu stuðning og liðssinni frá starfsmönnum Rauða krossins.
Ekki hafa fengist nánari upplýsingar um líðan þess sem fannst inni í húsinu og segir að rannsókn á upptökum eldsins sé nú komin í hendur lögreglu.
