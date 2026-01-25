Hákon í leikbanni og Lille steinlá á heimavelli Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. janúar 2026 21:41 Hákon Arnar Haraldsson mátti ekki spila með Lille í kvöld og fjarvera hans fór ekki vel í franska liðið. Getty/Octavio Passos Þriggja leikja sigurganga Lille í frönsku fótboltadeildinni endaði í kvöld með stóru tapi á heimavelli. Stassbourg mætti til Lille og fór í burtu með öll þrjú stigin eftir 4-1 sigur. Lille lék án íslenska landsliðsmannsins Hákons Arnar Haraldssonar sem tók út leikbann í leiknum í kvöld. Liðið tapaði fyrsta deildarleiknum á nýju ári en var svo búið að vinna þrjá deildarleiki í röð síðan. Stassbourg komst í 2-0 í fyrri hálfleik, fyrst skoraði Joaquin Panichelli á 25. mínútu og svo bætti Julio Enciso við marki aðeins mínútu síðar eftir stoðsendingu frá Panichelli. Martial Godo bætti síðan við tveimur mörkum í seinni hálfleik áður en Matias Fernandez-Pardo minnkaði muninn fyrir Lille í uppbótatíma leiksins. Lille átti möguleika á því að minnka forskot Lyon í fimmta sætinu í eitt stig en nú munar fjórum stigum á liðunum. Stassbourg hoppaði upp í sjöunda sætið með þessum góða sigri en liðið hafði fyrir leikinn leikið fjóra deildarleiki í röð án þess að vinna. Franski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Svíþjóð - Ísland 27-35 | Íslensku strákarnir sökktu Svíum Handbolti Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Enski boltinn „Gífurlega tilfinningaþrungið“ fyrir sænsku stjörnuna Handbolti Sænska goðsögnin: Þeir hafa ekki viljann sem Íslendingar hafa Handbolti „Við mættum ótrúlega góðu íslensku liði í dag“ Handbolti Einkunnir Strákanna okkar á móti Svíþjóð: Ótal hetjur í fræknum sigri Handbolti „Miklu betra lið en Króatía“ Handbolti „Ég er eiginlega farinn að hata smá Dag Sigurðsson“ Handbolti Hneig niður á sviðinu eftir að hafa náð vigt Sport „Eitt besta lið í heimi“ Handbolti Fleiri fréttir Hákon í leikbanni og Lille steinlá á heimavelli Orri sneri aftur eftir meiðsli Varamaðurinn tryggði United sigur gegn Arsenal Sjáðu Yamal skora „besta mark tímabilsins“ Tókst bara að jafna gegn tíu mönnum í toppslagnum Logi skoraði sjálfsmark í sigri Mikael Egill fagnaði endurkomusigri Aston Villa lifði af orrahríð fyrir norðan og náði Manchester City Heiðdís leggur skóna á hilluna Hlín utan hóps er Lehmann kom að marki í fyrsta leik Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Ásdís Karen lagði upp í öruggum sigri gegn botnliðinu Sjáðu alla dramatíkina úr enska boltanum Mbappé skaut Real Madrid upp í toppsætið Van Dijk segir að það hafi „klárlega verið brotið á sér“ í sigurmarkinu „Sigurmark undir lokin er fullkomið fyrir okkur“ Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Hákon framlengdi við Lille til 2030 Alberti og félögum mistókst að komast upp úr fallsæti Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Bayern tapaði deildarleik í fyrsta sinn á tímabilinu Alfons fer aftur til Hollands Elísa fer frá Val til Breiðabliks Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sandra fiskaði víti og fagnaði sigri í Íslendingaslag Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Vill umræðu um sniðgöngu HM vegna Trump „Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“ Sjá meira