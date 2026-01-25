Icelandair aflýsir flugferðum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. janúar 2026 09:40 Aftakaveður er í Bandaríkjunum. Vísir/Vilhelm Icelandair hefur aflýst fimm flugferðum til Bandaríkjanna í dag. Nístingskuldi er vestanhafs. Á flugáætlun Icelandair voru flug til Boston, New York, Baltimore, Newark og Washington en þeim hefur öllum verið aflýst. Enn er áætlað að fljúga til Seattle, Orlando, Minneapolis og Chicago. Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair, staðfestir að flugferðunum var aflýst vegna veðurs. „Þetta hefur áhrif á um 1100 farþega og vinnum við nú að því að endurbóka þá. Við höldum áfram að fylgjast grannt með því hvernig veðrið þróast og munum halda farþegum upplýstum ef frekari breytingar verða á flugi,“ segir Ásdís Ýr. Samkvæmt umfjöllun Reuters er um aftakaveður að ræða sem verður hvað verst á norðausturhluta Bandaríkjanna en nær alveg til New Mexico-fylkis sem er suðvestar. Yfir 230 þúsund eru án rafmagns. Það snjóar víða, til að mynda í Tennessee.AP Veðurfræðingar spáðu snjókomu, slyddu, ísköldu regni og miklu frosti. Yfir 230 þúsund eru án rafmagns, flestir búsettir í fylkjunum Louisiana, Mississippi, Texas, Tennessee og New Mexico. Icelandair er ekki eina flugfélagið sem aflýsti flugferðum en gert er ráð fyrir að yfir tíu þúsund flugferðum hafi verið aflýst um helgina. Icelandair Fréttir af flugi Bandaríkin Veður Mest lesið Þjóðvarðlið virkjað eftir að ICE skaut mann til bana Erlent Munaði litlu að nýliði skákaði borgarstjóra Innlent Gripnir á 165 á áttatíu götu og á 157 á sextíu götu Innlent Gríðarleg vonbrigði að reyndri konu sé ekki treyst Innlent Stóra verkefnið að vinna aftur traust borgarbúa Innlent „Eftir þetta getur enginn treyst honum“ Erlent Tvö pör handtekin grunuð um líkamsárásir Innlent Tvöfalt fleiri aldraðir leituðu hjálpar vegna ofbeldis Innlent Annar maður skotinn til bana af ICE Erlent Samfylkingin valdi sér borgarstjóraefni Innlent Fleiri fréttir Icelandair aflýsir flugferðum Fyrrverandi ráðherrar ræða alþjóðamálin Gripnir á 165 á áttatíu götu og á 157 á sextíu götu Tvö pör handtekin grunuð um líkamsárásir Munaði litlu að nýliði skákaði borgarstjóra Stóra verkefnið að vinna aftur traust borgarbúa Gríðarleg vonbrigði að reyndri konu sé ekki treyst Pétur Marteinsson kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík Samfylkingin valdi sér borgarstjóraefni Valið á milli gömlu og nýju Samfylkingarinnar Gullhúðað afnám jafnlaunavottunar Tvöfalt fleiri aldraðir leituðu hjálpar vegna ofbeldis Vandræðagangur með skilaboð á versta tíma fyrir Heiðu Leita að öðrum til að taka við Ísafjarðarfluginu Allir hafi áhuga á Íslandi Biður Dóru Björt afsökunar eftir deilur um vetrarþjónustu Þrjátíu prósent Samfylkingarfélaga greitt atkvæði það sem af er Algengast að börn beiti foreldra sína ofbeldi og prófkjör Samfylkingarinnar „Enda ekki í nokkru einasta ástandi til að vera meðal fólks“ Árásarmaðurinn svartklæddi reyndist vera ættingi Stigmögnun í nágrannaerjum: „Hann vildi keyra á mig“ Gengst nú við skilaboðunum umdeildu Hægt að nálgast vottorð um að makinn hafi rangt fyrir sér Um 900 manns nú með lögheimili í Grindavík „Það átti að taka mig í karphúsið“ Selenskí undir miklum þrýstingi Tímamótaviðræður hafnar og ögurstund hjá Samfylkingunni Eldur í sendibíl á Miklubraut Arnar Grétarsson í stjórnmálin Gjörbreytt Langahlíð fyrir milljarð Sjá meira