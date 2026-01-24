Fótbolti

Hákon fram­lengdi við Lille til 2030

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson við undirritun nýja samningsins. @losclive

Íslenski landsliðsmaðurinn Hákon Arnar Haraldsson hefur framlengt samning sinn við franska félagið Lille til næstu fjögurra ára.

Hann var með samning til ársins 2028 en nýi samningurinn er nú fram á sumarið 2030. Franska félagið segir frá þessu á miðlum sínum í kvöld.

Hákon kom til franska félagsins frá FCK Kaupmannahöfn í Danmörku sumarið 2023.

Hann festir sig fljótt í sessi sem lykilmaður í franska liðinu, þökk sé fjölhæfni sinni sem sóknarmaður eða tengiliður á miðju sem getur spilað bæði á miðjunni og á köntunum.

Tækni hans, sendingageta og baráttuandi gera hann að vinsælum leikmanni meðal stuðningsmanna Lille. Fyrsta tímabil hans var mjög uppörvandi (38 leikir, 5 mörk, í öllum keppnum) og endaði með átta liða úrslitum í Sambandsdeildinni.

Á öðru tímabili sínu (2024-2025) staðfesti hann getu sína (38 leikir, 8 mörk, í öllum keppnum) og skoraði meðal annars mark í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Dortmund.

Á þessu tímabili heldur tían hjá Lille, sem nú er fyrirliði íslenska landsliðsins, áfram að vaxa. Hinn 22 ára gamli Hákon er nú kominn með 19 mörk í 102 leikjum fyrir Lille.

