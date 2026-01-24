Hákon framlengdi við Lille til 2030 Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. janúar 2026 19:20 Hákon Arnar Haraldsson við undirritun nýja samningsins. @losclive Íslenski landsliðsmaðurinn Hákon Arnar Haraldsson hefur framlengt samning sinn við franska félagið Lille til næstu fjögurra ára. Hann var með samning til ársins 2028 en nýi samningurinn er nú fram á sumarið 2030. Franska félagið segir frá þessu á miðlum sínum í kvöld. Hákon kom til franska félagsins frá FCK Kaupmannahöfn í Danmörku sumarið 2023. "Hâte de me faire de nouveaux souvenirs aux stade !" Ses premiers mots après la signature de sa prolongation de contrat On compte sur toi, Hákon ! 🔥🤝❄️ pic.twitter.com/UptbW1P9uP— LOSC (@losclive) January 24, 2026 Hann festir sig fljótt í sessi sem lykilmaður í franska liðinu, þökk sé fjölhæfni sinni sem sóknarmaður eða tengiliður á miðju sem getur spilað bæði á miðjunni og á köntunum. Tækni hans, sendingageta og baráttuandi gera hann að vinsælum leikmanni meðal stuðningsmanna Lille. Fyrsta tímabil hans var mjög uppörvandi (38 leikir, 5 mörk, í öllum keppnum) og endaði með átta liða úrslitum í Sambandsdeildinni. Á öðru tímabili sínu (2024-2025) staðfesti hann getu sína (38 leikir, 8 mörk, í öllum keppnum) og skoraði meðal annars mark í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Dortmund. Á þessu tímabili heldur tían hjá Lille, sem nú er fyrirliði íslenska landsliðsins, áfram að vaxa. Hinn 22 ára gamli Hákon er nú kominn með 19 mörk í 102 leikjum fyrir Lille. "Hâte de me faire de nouveaux souvenirs aux stade !" Ses premiers mots après la signature de sa prolongation de contrat On compte sur toi, Hákon ! 🔥🤝❄️ pic.twitter.com/UptbW1P9uP— LOSC (@losclive) January 24, 2026 Franski boltinn Mest lesið Besta sætið um Ómar: Væri búið að heyrast eitthvað ef þetta væri Aron eða Óli Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Liverpool-vandræðin halda áfram og Bournemouth með sigurmark í blálokin Enski boltinn Haukur heill heilsu: „Þetta var svakalegt högg“ Handbolti Markamet slegið þegar Frakkar pökkuðu Portúgölum saman Handbolti Mismælti sig harkalega í beinni útsendingu Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti Jói Berg vill draga úr auglýsingaflóðinu í kringum handboltann Handbolti Sjáðu myndirnar: Beygðir en ekki brotnir á bóndadegi Handbolti Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Enski boltinn Fleiri fréttir Hákon framlengdi við Lille til 2030 Alberti og félögum mistókst að komast upp úr fallsæti Í beinni: Bournemouth - Liverpool | Salah stimplar sig aftur inn í enska Stórbrotið sigurmark hjá Harry Wilson Haaland fékk smá hvíld í kærkomnum sigri City Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Bayern tapaði deildarleik í fyrsta sinn á tímabilinu Alfons fer aftur til Hollands Elísa fer frá Val til Breiðabliks Hömruðu meðan járnið var heitt í sigri gegn Sunderland Sandra fiskaði víti og fagnaði sigri í Íslendingaslag Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Vill umræðu um sniðgöngu HM vegna Trump „Börnin mín fengu mig til að hætta með reiðiköstin“ Klikaði á Panenka-vítaspyrnu og meiddi sig við það Breska lögreglan gagnrýnir brandara forseta FIFA Inter skoraði sex mörk og náði sex stiga forskoti á toppnum Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Arsenal sagt vera að skoða kaup á Julián Álvarez í sumar Sú launahæsta fær 250 milljónir á ári Seldur ódýrt eftir rifrildi við van Persie Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Gæti farið frá Liverpool til Tottenham Unnu leikinn án þess að skjóta á markið Bretar ósáttir með „ódýran brandara“ Infantino Íslenskir spéfuglar vöktu kátínu Spursara en reittu tvo til reiði Konaté syrgir föður sinn „Hann er sonur minn“ Van Dijk: Sýndi Slot vanvirðingu með þessari spurningu Hákon og félagar léku manni fleiri í klukkutíma en töpuðu samt Sjá meira