Jadon Sancho skoraði sitt fyrsta mark fyrir Aston Villa þegar liðið vann 1-0 útisigur á tyrkneska félaginu Fenerbahce í kvöld og tryggði sér sæti í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar þegar ein umferð er eftir.
Sancho skallaði fyrirgjöf Matty Cash fram hjá Ederson, markverði Fenerbahce, á 25. mínútu og það reyndist vera eina mark leiksins.Sex sigrar Villa í fyrstu sjö leikjunum þýða að enska liðið situr í þriðja sæti riðlakeppninnar og getur ekki lengur fallið neðar en í áttunda sæti en átta efstu liðin fara beint í sextán liða úrslit.Gestirnir þurftu þó á myndbandsdómurum að halda til að tryggja sér sigurinn í Istanbúl.
Þegar fimmtán mínútur voru eftir af leiknum taldi Kerem Akturkoglu sig hafa jafnað metin en markið var dæmt af vegna rangstöðu í aðdragandanum. Dómarar dæmdu þar rangstöðu á Jhon Duran, fyrrverandi framherja Villa.