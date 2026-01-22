Sósíalistar sendu nær allar tekjur í félög tengd fyrri stjórn Kjartan Kjartansson skrifar 22. janúar 2026 15:32 Sósíalistar færðu sig yfir í húsnæði Menningartengsla Íslands og Rússlands (MÍR) á Hverfisgötu eftir að Vorstjarnan rak flokkinn úr fyrra húsnæði í Boltholti eftir átakaaðalfund í fyrra. Sósíalistaflokkurinn Tvö félög sem tengjast fyrrum stjórn Sósíalistaflokksins fékk yfir tuttugu milljónir króna frá flokknum árið 2024, bróðurskerfinn af tekjum hans það ár. Flokkurinn eyddi tæpum tíu milljónum króna í baráttuna fyrir alþingiskosningar. Hatrammar deilur geisuðu hjá Sósíalistaflokksins í kringum aðalfund sem var haldinn í maí í fyrra. Í þeim var meðal annars deilt um réttmæt þess að undir þáverandi stjórn hefði flokkurinn veitt öllum styrkjum sem hann fékk til Samstöðvarinnar annars vegar og Vorstjörnunnar hins vegar, félags sem var sagt ætlað að styrkja baráttu í samfélagsmálum. Gunnar Smári Egilsson, ábyrgðarmaður Samstöðvarinnar og þáverandi formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins, og fylking hans varð undir á aðalfundinum. Í kjölfarið úthýsti Vorstjarnan, sem laut stjórn bandamanna hans, flokknum úr húsnæði hans í Bolholti. Félagið hafði leigt flokknum húsnæðið og Samstöðvinni sömuleiðis. Framlögin skráð sem lán og rekstrarkostnaður Framlag Sósíalistaflokksins til Samstöðvarinnar er skráð sem rúmlega 12,2 milljóna króna lán í ársreikningi flokksins fyrir árið 2024 sem Ríkisendurskoðun hefur staðfest. Lánið er sagt vaxtalaust og með breytirétti í hlutafé til Samstöðvarinnar. Rúmlega 9,7 milljónir króna sem Sósíalistaflokkurinn færði Vorstjörnunni eru taldar fram undir rekstrarkostnaði við „kynningar, fræðslu- og baráttumál“. Til frekari skýringar segir að féð sé til reksturs baráttu, fræðslu- og kynningarmiðstöðvar. Saman fengu Samstöðin og Vorstjarnan þannig tæpar 22 milljónir króna frá Sósíalistaflokknum árið 2024. Það er langstærsti hlutinn af þeim um 26,5 milljónum króna sem flokkurinn fékk í styrki frá ríkissjóði og sveitarfélögum það ár. Árið 2023 lánaði flokkurinn Samstöðinni vaxtalaust um 15,5 milljónir króna og greiddi Vorstjörnunni tæpar 12,3 milljónir króna. Engin framlög sem námu hámarki Sósíalistar hlutu fjögur prósent atkvæða í alþingiskosningunum í nóvember 2024. Flokkurinn varði rétt tæpum tíu milljónum króna í kosningabaráttuna samkvæmt ársreikningnum. Stærsti hluti kostnaðarins fólst í kaupum á auglýsinga- og kosningavörum, um 4,6 milljónir. Langstærsti hluti tekna flokksins var 24,5 milljóna krónar styrkur úr ríkissjóði. Þar á eftir komu framlög frá einstaklingum upp á 6,1 milljón króna. Ekkert þeirra var yfir 300.000 krónum. Þá styrkti Reykjavíkurborg flokkinn um 1,9 milljónir króna en hann átti þá tvo borgarfulltrúa. Aðeins fjórir lögaðilar styrktu Sósíalistaflokkinn árið 2024. Á meðal þeirra var útgáfufélag Vikublaðsins á Akureyri sem er að mestu leyti í eigu KEA. Stærsta einstaka framlagið var frá félaginu Stórveldinu í Vesturbænum efh. sam gaf flokknum hundrað þúsund krónur. Það er skráð á Sigurð Haraldsson. Sanna Magdalena Mörtudóttir og Trausti Breiðfjörð Magnússon voru borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins en voru hvort í sinni fylkingunni á aðalfundi í fyrra. Trausti hætti sem borgarfulltrúi og Sanna er ekki lengur borgarfulltrúi flokksins.Sósíalistaflokkurinn Lögbundið hámarksframlag einstaklinga og lögaðila til stjórnmálaframboða er 550.000 krónur. Átta milljóna króna afgangur var af rekstri Sósíalistaflokksins árið 2024. Eigið fé hans nam 27,5 milljónum króna en haldbært fé tæplega 840 þúsund krónum við lok ársins. Sósíalistaflokkurinn Alþingiskosningar 2024 Uppgjör og ársreikningar Styrkir til stjórnmálasamtaka Mest lesið Halla slær á putta handboltahetjunnar Innlent „Ég á þetta og má þetta“ Innlent Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands Erlent Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Innlent „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ Innlent Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Innlent Samkomulagið sem ekkert samkomulag er um Erlent Handtóku fimm ára dreng og föður hans og sendu til Texas Erlent Rutte samdi ekki við Trump fyrir hönd danska konungsríkisins Erlent Drógu mann út á nærbuxunum sem hafði ekkert til saka unnið Erlent Fleiri fréttir Leita manns vegna kynferðisbrots við Austurbæjarbíó Sósíalistar sendu nær allar tekjur í félög tengd fyrri stjórn Mætast í Pallborðinu á lokasprettinum Veikur rekstrargrunnur, línudans og leiðin út úr vítahring Rannsóknaskipin gera hlé á loðnuleit vegna óveðurs Viðreisn býður fram undir merkjum Samfylkingar Þrjú erlend her- og varðskip í Reykjavík Ósammála um hvort lögregla hafi gefið fyrirmæli „Ég á þetta og má þetta“ „Það er ekki hægt að muna allan þennan djöful“ Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Hvalveiðimótmælin fyrir dóm og Danir segja ekkert samið um Grænland Húsleit fór fram víðar en á Akureyri Halla slær á putta handboltahetjunnar „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ „Sama hvað gerist þá sigra hvalirnir“ Ósammála um hvort Heiða sé „atvinnupólitíkus“ Kjósendur Flokks fólksins ekki fyrir framan tölvu alla daga Ölvaður og árásargjarn handtekinn í verslunarmiðstöð Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Algjörlega óásættanleg staða Sveitarstjórnin og Penninn Eymundsson saman í eina sæng Þjóðaröryggisráð boðað til fundar Skýrsla Félagsbústaða kolsvört Formaður Sjálfstæðisflokksins fer yfir þunga stöðu Hættu við lendingu í miðju aðflugi Taldi sig mega birta nektarmyndir af fyrrverandi en dómarinn hélt ekki Unnu að því að stofna „Vélfag 2.0“ og tölvur með teikningum fjarlægðar Drógu dauðan hval lengst út í hafsauga Segir gagnrýni minnihlutans til þess gerða að dreifa athygli Sjá meira