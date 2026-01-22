Húsleit fór fram víðar en á Akureyri Tómas Arnar Þorláksson og Kjartan Kjartansson skrifa 22. janúar 2026 11:20 Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari. vísir/vilhelm Fimm starfsmönnum og stjórnarmönnum Vélfags sem voru handteknir í aðgerðum héraðssaksóknara í gær hefur verið sleppt úr haldi lögreglu. Aðgerðirnar stóðu yfir í nokkrar klukkustundir. Húsleit fór fram á Akureyri og í Reykjavík á sama tíma þar sem lagt var hald á töluvert magn af rafrænum gögnum. Þetta staðfestir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari í samtali við fréttastofu. Greint var frá því í gær að fimm stjórnar- og starfsmenn Vélfags hafi verið handteknir í aðgerðum héraðssaksóknara í gær þar sem húsleit fór fram í höfuðstöðvum fyrirtækisins á Akureyri og á fleiri stöðum í Reykjavík á sama tíma. Héraðssaksóknari staðfestir fjölda þeirra sem voru handteknir og segir að yfirheyrslu og skýrslutöku yfir þeim hafi lokið í gærkvöldi og þeim þar af leiðandi sleppt úr haldi. Ekki taldist ástæða til að krefjast gæsluvarðhalds. Alfreð Tulinius, stjórnarformaður Vélfags, er meðal þeirra sem voru handteknir í gær. Ólöf Ýr Lárusdóttir, minnihlutaeigandi og stjórnarmaður, var einnig kölluð í yfirheyrslu í gær. Hún og eiginmaður hennar Bjarmi A. Sigurgarðsson stofnuðu Vélfag á sínum tíma og eiga um átján prósenta hlut í fyrirtækinu. Pétur Örn Sverrisson, lögmaður Ólafar, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Ólafur Þór staðfestir að rannsóknin sé vegna gruns um brot fyrirtækisins gegn viðskiptaþvingunum vegna meintra tengsla eiganda Vélfags við rússneska skuggaflotann. Arion banki frysti fjármuni Vélfags í sumar á grundvelli þvingunaraðgerða Evrópusambandsins vegna tilrauna Rússlands til þess að grafa undan stöðugleika í Evrópu. Ivan Kaufmann, meirihlutaeigandi Vélfags, er talinn leppur eigenda rússnesks útgerðarfélags sem tengist svonefndum skuggaflota Rússa. Félagið átti áður meirihluta í Vélfagi. Greint var frá því á Vísi í gær að samkvæmt heimildum hafi starfsmenn fyrirtækisins unnið að því að á bak við tjöldin að stofna nýtt félag til að halda starfseminni áfram. Til hafi staðið að selja lager og tæki fyrirtækisins til annars félags fyrir slikk. Héraðssaksóknari staðfesti ekki hvort það væri tilefni aðgerða gærdagsins. Hann tekur fram að lítið sé hægt að segja um málið þar sem rannsóknin sé á viðkvæmu stigi. Rannsókninni miði vel áfram og sé á grunnstigi. Viðskiptaþvinganir gegn Vélfagi Akureyri Mest lesið Halla slær á putta handboltahetjunnar Innlent Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands Erlent Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Innlent Rutte samdi ekki við Trump fyrir hönd danska konungsríkisins Erlent Handtóku fimm ára dreng og föður hans og sendu til Texas Erlent „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ Innlent Kjósendur Flokks fólksins ekki fyrir framan tölvu alla daga Innlent Drógu mann út á nærbuxunum sem hafði ekkert til saka unnið Erlent Trump kynnti friðarráðið Erlent „Sama hvað gerist þá sigra hvalirnir“ Innlent Fleiri fréttir Kærði mótmælendurna til að fæla aðra frá Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Hvalveiðimótmælin fyrir dóm og Danir segja ekkert samið um Grænland Húsleit fór fram víðar en á Akureyri Halla slær á putta handboltahetjunnar „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ „Sama hvað gerist þá sigra hvalirnir“ Ósammála um hvort Heiða sé „atvinnupólitíkus“ Kjósendur Flokks fólksins ekki fyrir framan tölvu alla daga Ölvaður og árásargjarn handtekinn í verslunarmiðstöð Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Algjörlega óásættanleg staða Sveitarstjórnin og Penninn Eymundsson saman í eina sæng Þjóðaröryggisráð boðað til fundar Skýrsla Félagsbústaða kolsvört Formaður Sjálfstæðisflokksins fer yfir þunga stöðu Hættu við lendingu í miðju aðflugi Taldi sig mega birta nektarmyndir af fyrrverandi en dómarinn hélt ekki Unnu að því að stofna „Vélfag 2.0“ og tölvur með teikningum fjarlægðar Drógu dauðan hval lengst út í hafsauga Segir gagnrýni minnihlutans til þess gerða að dreifa athygli Nú má heita Friðálv Gletting Lucíuson Náðu sex byssum úr byssuskáp á Akureyri Parísarheimsókn fjárlaganefndar „mjög fróðleg“ Með 29 kíló af maríjúana í töskunum Brúnni yfir Helluvatn lokað í fimm vikur Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara „Það er ekki laust við að það fari um mann“ Miðflokkurinn nálgast Samfylkingu Milljarða útspil meirihlutans „fullkomlega ábyrgðarlaust“ og lykti af prófkjörsbaráttu Sjá meira