Sverrir Bergmann hættir í bæjarstjórn Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 20. janúar 2026 22:21 Sverrir mun áfram sinna varaþingmennsku. Vísir/Vilhelm Sverrir Bergmann Magnússon, tónlistarmaður, varaþingmaður og bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ, hefur ráðið sig í starf samfélags- og sjálfbærnisstjóra hjá Kadeco, þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar. Þar sem fyrirtækið starfar bæði í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ hefur hann ákveðið að hætta í bæjarstjórn og kveðst ekki bjóða sig fram aftur. Hann greinir frá þessu á Facebook. Í starfinu mun hann bera ábyrgð á samfélagstengslum, sjálfbærnistefnu og samþættingu þróunarverkefna Kadeco við nærumhverfi, hagsmunaaðila og íbúa. „Þar sem Kadeco starfar á svæði tveggja sveitarfélaga, Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar, mun ég stíga til hliðar úr sveitarstjórn til að gæta jafnræðis,“ skrifar Sverrir. Af þeim sökum segist hann ekki ætla að bjóða sig fram í komandi sveitastjórnarkosningum og láta af störfum sem bæjarfulltrúi í febrúar. „Þótt þessum kafla sé að ljúka, þá mun ég áfram hafa hag samfélagsins á Suðurnesjum að leiðarljósi. Ég mun halda áfram sem varaþingmaður í Suðurkjördæmi og hlakka til að leggja mitt af mörkum á nýjum vettvangi og í nýju hlutverki. Ég er innilega þakklátur fyrir lærdómsríkan, krefjandi og skemmtilegan tíma í sveitarstjórn og fyrir allt samstarfið, samtölin og stuðninginn. Ég hlakka til áframhaldandi samskipta á öðrum vettvangi,“ skrifar Sverrir. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjanesbær Keflavíkurflugvöllur Suðurnesjabær Tónlist Vistaskipti Mest lesið Magnús Eiríksson borinn til grafar Innlent Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Erlent „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Innlent Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Innlent Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Innlent Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Erlent Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Innlent „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Innlent Heitt í hamsi vegna Grænlands Innlent Fyrsta árinu af fjórum lokið Erlent Fleiri fréttir Baráttan um Framsókn muni snúast um sögulega stöðu Ráðherra segir ríkisvaldið gefa í með framkvæmdir Sverrir Bergmann hættir í bæjarstjórn Norðfirðingar gleðjast að sjá loðnuna birtast Annasamasti dagur á bráðamóttöku í lækna minnum Neituðu að greiða starfsfólki á leið í eigin rekstur uppsagnarfrest Gríðarleg fjölgun hótana og dæmi um að setið sé fyrir lögreglumönnum Kvaðst hafa drepið fjölskylduna og ætlað að stinga sig í hjartað Ofbeldi gegn lögreglumönnum magnast og baráttan hafin um Framsókn Nemi í jarðfræði hlaut Nýsköpunarverðlaunin „Kanntu ekki mannasiði mannfjandi?“ Brynjar skýtur föstum skotum á Flokk fólksins „Fyrsta ár ríkisstjórnarinnar hefur mistekist“ Magnús Eiríksson borinn til grafar Heitt í hamsi vegna Grænlands Hafi nauðgað sex ára stúlku og eiginkonu sinni og birt af því myndir Dýr framtíðarlausn að færa þjóðveginn vegna grjóthruns Borgarstjórn biður vöggustofubörnin afsökunar Eldgos á næstu vikum enn líklegasta niðurstaðan Sjö tilkynningar um heimilisofbeldi að jafnaði á dag „Ekki gott að fólk sé endalaust að sulla svona í víni“ Styrkleiki að formaður Framsóknar eigi sæti á þingi Þrjátíu á slysadeild vegna hálku og sjúkrabílar á leiðinni með fleiri Mannréttindaráðið ræðir Íran að frumkvæði Íslands Fimm starfslokasamningar kostað Hafró 35 milljónir Ögranir Trumps halda áfram og tugir leituðu á bráðamóttöku í hálkunni Á þriðja tug á bráðamóttöku vegna hálkuslysa Ingibjörg býður sig fram í formanninn Þrír fullir Íslendingar lausir úr haldi Hrókering hjá Helga og Miðflokknum vex Áss megin Sjá meira