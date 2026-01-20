Innlent

Á þriðja tug á bráða­mót­töku vegna hálku­slysa

Kjartan Kjartansson skrifar
Bráðamóttaka Landspítalans í Fossvogi. Myndin er úr safni.
Fyrirséð er að mikið verði að gera á bráðamóttöku Landspítalans vegna hálkuslysa og bið gæti myndast, að sögn upplýsingafulltrúa spítalans. Á þriðja tug manna höfðu leitað á móttökuna vegna slíkra slysa í morgun.

Skaðræðishálka er á höfuðborgarsvæðinu og unnu bæði borgarstarfsmenn og starfsmenn Vegagerðarinnar að því að salta í morgun.

Tuttugu og sex manns höfðu leitað á bráðamóttökuna í morgun, ýmist vegna beinbrota eða höfuðáverka, að sögn Andra Ólafssonar, upplýsingafulltrúa Landspítalans.

„Það er fyrirséð að það verði mikið að gera á bráðamóttökunni í dag og það gæti myndast bið,“ segir hann.

Fréttin hefur verið uppfærð með nýjum tölum um fjölda slasaðra.

