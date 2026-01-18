Minnir á hvernig Hitler komst til valda Agnar Már Másson skrifar 18. janúar 2026 21:25 Hanna Katrín birti samhengislaust færslu um hvernig Adolf Hitler varð kanslari Þýskalands. Vísir/Lýður Valberg Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra birti færslu á Facebook í gærkvöldi þar sem hún minnti á hvernig Adolf Hitler komst til valda á sínum tíma. „Hitler varð kanslari Þýskalands árið 1933. Sex árum síðar réðst hann inn í Pólland og önnur heimsstyrjöld braust út,“ skrifar Hanna Katrín í færslu sem birtist á einkasíðu hennar á Facebook í gærkvöldi, laugardag. Færslan er eingöngu sýnileg vinum Hönnu Katrínar á miðlinum en þar vísar hún í samantekt af vísindavefnum um það hvernig Hitler komst til valda, eða eins og ráðherrann orðar það: „[H] vernig lýðræðisríki breyttist í einræðisríki á stuttum tíma með gríðarlegum hörmungum fyrir heimsbyggðina.“ Færsla á einkavegg Hönnu Katrínar Friðriksson ráðherra á Facebook sem birtist að kvöldi 17. janúar.Skjáskot/Aðsent Ekki er ljóst hvert samhengi færslunnar. Færslan sem hún birti á undan þessari, degi áður, fjallaði um frétt Mannlífs um hvernig ríkir bandamenn Donalds Trump Bandaríkjaforseta hefðu fjárhagslega hagsmuni af því að Bandaríkin innlimuðu Grænland. „No shit, Sherlock,“ skrifaði hún við þá færslu á einkavegg sínum. Ekki er víst að færslunar tengist með nokkrum hætti. Færsla Hönnu Katrínar frá því á föstudag.Aðsend Ekki náðist í Hönnu Katrínu við gerð fréttar. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Seinni heimsstyrjöldin Þýskaland Viðreisn Mest lesið Þjóðverjar yfirgefa Grænland Erlent Vilja beita „ofurvopni“ ESB gegn Bandaríkjunum Erlent Gríðarleg vonbrigði og mikið áhyggjuefni Erlent Setur „stærsta samning í sögunni“ í uppnám Erlent Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Innlent Ræddi við Trump: „Hlakka til að sjá hann“ Erlent Karólína Helga skákaði sitjandi oddvita í Hafnarfirði Innlent Minnir á hvernig Hitler komst til valda Innlent VG og Sanna sameina krafta sína Innlent Stjórnvöld „í blindflugi“ í menntamálum í rúman áratug Innlent Fleiri fréttir Minnir á hvernig Hitler komst til valda VG og Sanna sameina krafta sína Sala á grænlenskum á Íslandi nær tvöfaldast Ekkert athugavert við fundinn og stjórnin starfshæf Stjórnvöld „í blindflugi“ í menntamálum í rúman áratug Haldið upp á 80 ára afmæli Hveragerðis allt afmælisárið Sambandið aldrei verra: Ísland gæti bæst á listann Dæmi um að nemendur hafi aldrei mætt í leikfimi Grænlandstollar vonbrigði og verðbólga spillir kjarasamningum Stöðugleikasamningarnir gætu sprungið strax í haust Heimsmálin, Grænland, menntun og fjölmiðlun á Sprengisandi Karólína Helga skákaði sitjandi oddvita í Hafnarfirði Ísland standi með Grænlandi og Danmörku Vonar að skólarnir verði frjálsir frá símum í haust Álagning aldrei hærri: Eldsneytisverð hefði átt að lækka enn frekar Líkir kærunni við „faglega aftöku“ „Vegferð ákæruvaldsins til skammar“ Menntamálaráðherra tekur yfir hjúkrunarheimilin Fjögur handtekin á Akureyri grunuð um innbrot Viðvarandi óvissuástand bitni á langtímaáætlunum fyrirtækja Einn endaði á hliðinni og þrjú klemmdust á milli Var í símanum við neyðarlínuna þegar ekið var aftan á hann Ákvörðunin á ábyrgð stjórnenda Icelandair en ekki flugmanna „Hef hvergi hallað réttu máli“ Önnur stúlka með móður sinni þegar Högni var klófestur Fá þau að vera aftur á lista með Hildi? Fimm bíla árekstur á Reykjanesbraut og tveir fluttir á slysadeild Eigum eftir að sjá hvort Guðbrandur bæti upp fyrir hegðun sína Umfangsmikil lögregluaðgerð við Glerárgötu á Akureyri Öryrkjar eru með hærri laun en eldri borgarar Sjá meira