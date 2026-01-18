Inter lyfti sér upp í 2. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með 2-1 sigri á Juventus. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir skoraði fyrra mark Inter.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir var á sínum stað í marki Inter. Strax á 4. mínútu þurfti hún að sækja boltann í netið eftir að Cecilia Salvai skoraði fyrir Juventus.
Á 13. mínútu jafnaði Karólína metin. Þetta var fyrsta deildarmark hennar á tímabilinu en hún hefur komið að fjórum mörkum í síðustu fjórum leikjum Inter.
Tíu mínútum fyrir hálfleik kom Marija Milinkovic Inter svo yfir, 2-1. Fleiri urðu mörkin ekki og heimakonur fögnuðu sigri.
Inter hefur unnið fjóra leiki í röð eftir að hafa aðeins unnið einn af fyrstu sex leikjum sínum í deildinni.
Inter er með átján stig í 2. sæti deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Roma sem hefur unnið átta af tíu leikjum sínum á tímabilinu.