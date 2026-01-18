Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Útivallarófarir Newcastle halda á­fram

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Nick Woltemade var í strangri gæslu hjá varnarmönnum Wolves.
getty/Martin Rickett

Eftir þrjá sigra í ensku úrvalsdeildinni í röð gerði Newcastle United markalaust jafntefli við botnlið Wolves á Molineux í dag.

Newcastle hefði getað komist upp í 5. sæti deildarinnar með sigri en varð ekki kápan úr því klæðinu. Liðið er í 8. sætinu með 33 stig.

Wolves er enn rótfast við botn deildarinnar en hefur ekki tapað í fjórum leikjum í röð. Úlfarnir eru með átta stig, fjórtán stigum frá öruggu sæti þegar sextán umferðum er ólokið.

Newcastle var meira með boltann í leiknum í dag en ekki reyndi mikið á José Sa í marki Wolves. Hvort lið um sig átti aðeins tvö skot á markið.

Newcastle hefur gengið illa á útivelli á tímabilinu og aðeins náð í tíu stig í ellefu leikjum utan St James' Park.

