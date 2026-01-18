Albert kom að marki í þriðja leiknum í röð Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 18. janúar 2026 16:02 Albert Guðmundsson í leik Bologna og Fiorentina á Renato Dall'Ara leikvanginum. getty/Gabriele Maltinti Fiorentina vann góðan útisigur á Bologna, 1-2, í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Albert Guðmundsson lagði upp fyrra mark Fiorentina. Albert gaf einnig stoðsendingu í 1-1 jafntefli Fiorentina gegn AC Milan í síðasta leik. Í leiknum þar á undan skoraði hann svo í 2-2 jafntefli við Lazio. Albert hefur skorað fjögur mörk í ítölsku úrvalsdeildinni í vetur og lagt upp þrjú. Á 19. mínútu átti Albert fyrirgjöf á Rolando Mandragora sem skilaði boltanum í netið. Á lokamínútu fyrri hálfleiks skoraði Roberto Piccoli svo annað mark gestanna frá Flórens. Giovanni Fabian minnkaði muninn í 1-2 tveimur mínútum fyrir leikslok og hleypti spennu í leikinn. Fiorentina hélt hins vegar út og fagnaði góðum sigri. Fiorentina er án taps í síðustu fjórum leikjum og hefur unnið þrjá af síðustu sex leikjum sínum eftir afleita byrjun á tímabilinu. Albert og félagar eru áfram í fallsæti en nú með jafn mörg stig og Lecce sem er í 17. sæti. Næsti leikur Fiorentina er gegn Cagliari á heimavelli á laugardaginn kemur. Ítalski boltinn