Genoa ekki tapað í fjórum leikjum í röð Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 18. janúar 2026 13:31 Mikael Egill Ellertsson í baráttu við Mandela Keita í leik Parma og Genoa í dag. getty/Emmanuele Ciancaglini Mikael Egill Ellertsson lék allan leikinn þegar Genoa gerði markalaust jafntefli við Parma á útivelli í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Genoa er taplaust í síðustu fjórum deildarleikjum sínum og er nú sex stigum frá fallsæti. Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina, sem eru í 18. sætinu, eiga reyndar leik til góða gegn Bologna í dag. Mikael hefur leikið alla deildarleiki Genoa á tímabilinu nema einn og skorað eitt mark. Hann kom til liðsins frá Venezia fyrir þetta tímabil. Genoa byrjaði tímabilið afleitlega og vann ekki í fyrstu níu deildarleikjum sínum. Síðan þá hefur liðið aðeins tapað þremur af tólf leikjum sínum, gegn Inter, Atalanta og Roma. Daniele De Rossi tók við Genoa í byrjun nóvember og gamli Rómverjinn hefur snúið gengi liðsins við. Næsti leikur Genoa er gegn Bologna á heimavelli eftir viku. Ítalski boltinn