Fjórir voru handteknir þegar bíll var stöðvaður við Glerárgötu á Akureyri í gærkvöldi vegna gruns um innbrot. Talsverður viðbúnaður var vegna handtökunnar og fimm lögreglubílar sinntu henni.
Börkur Árnason, varðstjóri lögreglunnar á Akureyri, segir þau hadtkenu hafa verið grunuð um innbrot í fyrirtæki í bænum. Hluti þýfisins fannst svo við leit í bílnum.
Hluti þess sem fannst lýsir lögreglan sem verðmætum. Hin handteknu eru í haldi lögreglu enn og bíða yfirheyrslu. Lögreglan heldur áfram rannsókn málsins í dag.