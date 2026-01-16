Innlent

Um­fangs­mikil lögregluaðgerð við Gler­ár­götu á Akur­eyri

Agnar Már Másson skrifar
Sjá mátti hið minnsta fjóra merkta lögreglu bíla og að minnsta kosti einn ómerktan á vettvangi á níunda tímanum í kvöld.
Lögreglan réðst í umfangsmikla aðgerð á Akureyri í kvöld þegar fjöldi lögreglumanna stöðvaði og handtók ökumann við Glerárgötu.

Ekki hefur náðst í lögregluna á Akureyri vegna málsins en aðgerðin átti sér stað á níunda tímanum í kvöld. 

Á myndefni sem Vísir fékk afhent mátti sjá hið minnsta fjóra merkta lögreglubíla og einn ómerktan á vettvangi. Sjónarvottur lýsir því að lögregla hafi dregið fólk úr bílnum. 

