Umfangsmikil lögregluaðgerð við Glerárgötu á Akureyri Agnar Már Másson skrifar 16. janúar 2026 22:00 Sjá mátti hið minnsta fjóra merkta lögreglu bíla og að minnsta kosti einn ómerktan á vettvangi á níunda tímanum í kvöld. Aðsend Lögreglan réðst í umfangsmikla aðgerð á Akureyri í kvöld þegar fjöldi lögreglumanna stöðvaði og handtók ökumann við Glerárgötu. Ekki hefur náðst í lögregluna á Akureyri vegna málsins en aðgerðin átti sér stað á níunda tímanum í kvöld. Á myndefni sem Vísir fékk afhent mátti sjá hið minnsta fjóra merkta lögreglubíla og einn ómerktan á vettvangi. Sjónarvottur lýsir því að lögregla hafi dregið fólk úr bílnum. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur skilaboð á ritstjorn@visir.is Lögreglumál Akureyri