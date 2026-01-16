Fótbolti

Lík­legra að Vinícius Jr. fram­lengi við Real Madrid eftir brott­för Xabi Alonso

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vinicius Jr. var allt annað en sáttur við að vera margoft tekinn af velli í leikjum Real Madrid undir stjórn Xabi Alonso.
Brotthvarf Xabi Alonso sem þjálfara spænska stórliðsins Real Madrid hefur breytt stöðunni varðandi hugsanlega endurnýjun samnings Brasilíumannsins Vinícius Júnior en Alonso var talinn ein helsta hindrunin í vegi fyrir nýjum samningi.

Núverandi samningur stjörnuframherjans Vinícius við Madrid rennur út í júní 2027 og hafa samningaviðræður verið í biðstöðu síðan í maí síðastliðnum.

Alonso yfirgaf félagið á mánudag og Álvaro Arbeloa tók við af honum eftir margra mánaða óróa sem náði hámarki með tapi Madrid gegn Barcelona í úrslitaleik spænska ofurbikarsins um síðustu helgi.

Heimildarfólk ESPN segir að möguleikinn á endurnýjun hafi verið talinn „enginn“ ef Alonso hefði haldið áfram sem þjálfari.

Nýi þjálfarinn Arbeloa hefur hrósað Vinícius og fagnað vilja hans til að spila – á meðan aðrir lykilmenn voru hvíldir – í tapi í Konungsbikarnum gegn Albacete á miðvikudag.

Hins vegar, þrátt fyrir brotthvarf Alonso, er önnur veruleg hindrun í vegi fyrir nýjum samningi. Munurinn á launapakkanum sem Brasilíumaðurinn krefst og því sem félagið er tilbúið að bjóða er enn talinn umtalsverður.

Vinícius þénar nú um sautján milljónir evra (2,5 milljarða króna) á ári.

Heimildir sögðu ESPN að á síðustu fundum sem haldnir voru í maí 2025 hafi Madrid boðið leikmanninum tuttugu milljónir evra. Samningaviðræður stöðvuðust eftir það, þar sem Vinícius krafðist tíu milljóna evra til viðbótar í bónusgreiðslur til að undirrita samninginn.

ESPN hefur áður greint frá því að þeir sem standa Vinícius nærri hafi talið að samningaviðræður myndu ekki hefjast aftur fyrr en eftir HM 2026 í sumar, sem þýddi að hann færi inn á síðasta ár núverandi samnings síns. Hins vegar hefur brotthvarf Xabi Alonso breytt stöðunni, að sögn heimildarmanna, og er nú búist við því að LaLiga-félagið muni reyna að hefja viðræður að nýju.

Vinícius var óumdeildur byrjunarliðsmaður hjá forvera Alonso, Carlo Ancelotti, en samband hans við Alonso var stirt strax í upphafi stjórnartíðar hans síðasta sumar. Vinícius spilaði 33 leiki undir stjórn Alonso en kláraði aðeins níu, og í fjórum þeirra kom hann inn á sem varamaður.

Eftir að þjálfarinn var rekinn var Vinícius einn af fáum leikmönnum í hópnum sem ekki birti kveðjuskilaboð á samfélagsmiðlum. Framherjinn hefur annars átt erfitt uppdráttar á þessu tímabili, með sex mörk og sjö stoðsendingar fyrir félagið sitt.

