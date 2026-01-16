Brotthvarf Xabi Alonso sem þjálfara spænska stórliðsins Real Madrid hefur breytt stöðunni varðandi hugsanlega endurnýjun samnings Brasilíumannsins Vinícius Júnior en Alonso var talinn ein helsta hindrunin í vegi fyrir nýjum samningi.
Núverandi samningur stjörnuframherjans Vinícius við Madrid rennur út í júní 2027 og hafa samningaviðræður verið í biðstöðu síðan í maí síðastliðnum.
Alonso yfirgaf félagið á mánudag og Álvaro Arbeloa tók við af honum eftir margra mánaða óróa sem náði hámarki með tapi Madrid gegn Barcelona í úrslitaleik spænska ofurbikarsins um síðustu helgi.
Heimildarfólk ESPN segir að möguleikinn á endurnýjun hafi verið talinn „enginn“ ef Alonso hefði haldið áfram sem þjálfari.
Nýi þjálfarinn Arbeloa hefur hrósað Vinícius og fagnað vilja hans til að spila – á meðan aðrir lykilmenn voru hvíldir – í tapi í Konungsbikarnum gegn Albacete á miðvikudag.
Hins vegar, þrátt fyrir brotthvarf Alonso, er önnur veruleg hindrun í vegi fyrir nýjum samningi. Munurinn á launapakkanum sem Brasilíumaðurinn krefst og því sem félagið er tilbúið að bjóða er enn talinn umtalsverður.
Vinícius þénar nú um sautján milljónir evra (2,5 milljarða króna) á ári.
Heimildir sögðu ESPN að á síðustu fundum sem haldnir voru í maí 2025 hafi Madrid boðið leikmanninum tuttugu milljónir evra. Samningaviðræður stöðvuðust eftir það, þar sem Vinícius krafðist tíu milljóna evra til viðbótar í bónusgreiðslur til að undirrita samninginn.
ESPN hefur áður greint frá því að þeir sem standa Vinícius nærri hafi talið að samningaviðræður myndu ekki hefjast aftur fyrr en eftir HM 2026 í sumar, sem þýddi að hann færi inn á síðasta ár núverandi samnings síns. Hins vegar hefur brotthvarf Xabi Alonso breytt stöðunni, að sögn heimildarmanna, og er nú búist við því að LaLiga-félagið muni reyna að hefja viðræður að nýju.
Vinícius var óumdeildur byrjunarliðsmaður hjá forvera Alonso, Carlo Ancelotti, en samband hans við Alonso var stirt strax í upphafi stjórnartíðar hans síðasta sumar. Vinícius spilaði 33 leiki undir stjórn Alonso en kláraði aðeins níu, og í fjórum þeirra kom hann inn á sem varamaður.
Eftir að þjálfarinn var rekinn var Vinícius einn af fáum leikmönnum í hópnum sem ekki birti kveðjuskilaboð á samfélagsmiðlum. Framherjinn hefur annars átt erfitt uppdráttar á þessu tímabili, með sex mörk og sjö stoðsendingar fyrir félagið sitt.