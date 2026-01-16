Mjög óalgengt að þingmenn segi af sér Bjarki Sigurðsson skrifar 16. janúar 2026 12:48 Guðbrandur Einarsson hefur sagt af sér sem þingmaður. Vísir/Vilhelm Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar og formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, hefur sagt af sér þingmennsku vegna tilraunar til að kaupa vændi árið 2012. Prófessor í stjórnmálafræði segir það gríðarlega sjaldgæft að þingmenn segi af sér. Árið 2012 var Guðbrandur kallaður í yfirheyrslu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu vegna rökstudds gruns um vændiskaup. Í samtali við fréttastofu á miðvikudag sagðist hann hafa í yfirheyrslu neitað sök. Einbeitir sér að fjölskyldumálum Eftir að honum var tilkynnt að frétt myndi birtast um málið í dag, föstudag, sendi hann yfirlýsingu þar sem hann viðurkenndi að hafa haft samband við konu með vændiskaup í huga en að honum hafi snúist hugur þegar á staðinn var komið. Hann hafi að lokinni yfirheyrslu yfirgefið lögreglustöðina og ekki heyrt aftur frá lögreglu. Í yfirlýsingunni segir Guðbrandur þetta hafa verið stór mistök sem hann harmi mjög, sérstaklega gagnvart fjölskyldu sinni og samstarfsfólki í Viðreisn og á Alþingi. Hann geri sér fulla grein fyrir alvarleika málsins og ætli að einbeita sér að fjölskyldu sinni næstu daga. Hann muni því ekki tjá sig meira um málið. Örfáar afsagnir Þá segir orðrétt: „Um mikilvæg störf ríkisstjórnarinnar verður að ríkja algjört traust og friður og á það líka við um þingmenn hennar. Ég hef því ákveðið að segja af mér þingmennsku samstundis og hef látið forystu flokksins vita af því.“ Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það afar sjaldgæft að þingmenn segi af sér vegna hneykslismála. „Það eru í rauninni bara fjórar afsagnir meðal þingmanna á Íslandi. Það eru Árni Johnsen, vegna fjárhagsmála árið 2001, Bjarni Harðarson árið 2008 vegna upplýsingasendinga sem voru taldar óviðeigandi. Síðan stígur Steinunn Valdís Óskarsdóttir til hliðar vegna styrkjamáls sem kom upp í kjölfar hrunsins. Svo sagði Guðni Ágústsson af sér vegna innri deilna í Framsóknarflokknum,“ segir Eiríkur. Ráðherrar segja oftar af sér Þá séu dæmi um að þingmenn stigi til hliðar eða hætti við framboð vegna ásakana um kynferðislegt misferli. Algengara sé að ráðherrar segi af sér. „Til dæmis í máli Ásthildar Lóu, sem er líka af kynferðistoga. Hún segir af sér sem ráðherra en situr áfram sem þingmaður. Það er fjöldinn allur til af slíkum málum,“ segir Eiríkur. Eiríkur Bergmann er prófessor í stjórnmálafræði.Vísir/Vilhelm Viðreisn Alþingi Vændi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa Innlent „Þetta er ekki það sem við samþykktum“ Erlent „Lauslát mella“ hafi verið mildasta lýsingin á dómaranum Innlent Tók við verðlaunapeningnum og hyggst eiga hann Erlent Kolbeinn Tumi tekur við af Erlu Björgu Innlent Safna undirskriftum og segja Þorgerði að taka Long opnum örmum Innlent Eftirmaður Guðbrands í sjokki en klár í slaginn Innlent Hér sést hvar jarðgöngin eiga að opnast á Heimaey Innlent Telur viðbrögð Guðbrands rétt og skynsamleg Innlent Manneklan mest hjá skólum og frístundaheimilum sem tilheyra Austurmiðstöð Innlent Fleiri fréttir Mjög óalgengt að þingmenn segi af sér Mikilvægt að vanda sig og beita varúð Telur Pétur hafa svarað ágætlega fyrir lóðaviðskipti Sjaldgæf afsögn þingmanns og leikskóla lokað að óbreyttu Eftirmaður Guðbrands í sjokki en klár í slaginn „Lauslát mella“ hafi verið mildasta lýsingin á dómaranum Einn af hverjum fjórum stjórnendum notar gervigreind daglega Telur viðbrögð Guðbrands rétt og skynsamleg Bærinn fær 70 milljónir fyrir gamla Landbankahúsið sem fær nýtt hlutverk Kolbeinn Tumi tekur við af Erlu Björgu Þingið kallar áfram eftir hugmyndum frá almenningi Manneklan mest hjá skólum og frístundaheimilum sem tilheyra Austurmiðstöð Yfir 350 milljónir í kostnað vegna starfslokasamninga hjá ríkisstofnunum Segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa Andstæðan við lóðabrask Taki ásökunum alvarlega og skipi Signýju til bráðabirgða Safna undirskriftum og segja Þorgerði að taka Long opnum örmum Loðin svör gervigreindar sem brjóti gegn höfundarrétti: „Engin þakklæti til stofnunarinnar“ Hér sést hvar jarðgöngin eiga að opnast á Heimaey Dómari skapað hættulegt fordæmi fyrir ofbeldismenn Fjöldi kynferðisbrota í fyrra heldur yfir meðaltali Borgin segir upp leigusamningi og 54 barna leikskóla að óbreyttu lokað Finnur vill oddvitasæti VG í Reykjavík og bjóða fram með öðrum flokkum Ólga á norðurslóðum, Eyjagöng og nýr íþróttaálfur Kallar fulltrúa sendiráðsins á teppið: „Mér er ekki skemmt“ Kallar eftir upplýsingum um kínverska strætisvagna á Íslandi Forstjóri Deloitte: Sver af sér allar sakir en stígur til hliðar Lá við árekstri flugvélar og „kústa“ vegna gleymsku flugumferðarstjóra Sendiherraefnið biðst afsökunar „Við höfum ekkert að fela“ Sjá meira