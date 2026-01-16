Innlent

Mjög ó­al­gengt að þing­menn segi af sér

Bjarki Sigurðsson skrifar
Guðbrandur Einarsson hefur sagt af sér sem þingmaður.
Guðbrandur Einarsson hefur sagt af sér sem þingmaður. Vísir/Vilhelm

Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar og formaður umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, hefur sagt af sér þingmennsku vegna tilraunar til að kaupa vændi árið 2012. Prófessor í stjórnmálafræði segir það gríðarlega sjaldgæft að þingmenn segi af sér. 

Árið 2012 var Guðbrandur kallaður í yfirheyrslu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu vegna rökstudds gruns um vændiskaup. Í samtali við fréttastofu á miðvikudag sagðist hann hafa í yfirheyrslu neitað sök. 

Einbeitir sér að fjölskyldumálum

Eftir að honum var tilkynnt að frétt myndi birtast um málið í dag, föstudag, sendi hann yfirlýsingu þar sem hann viðurkenndi að hafa haft samband við konu með vændiskaup í huga en að honum hafi snúist hugur þegar á staðinn var komið. Hann hafi að lokinni yfirheyrslu yfirgefið lögreglustöðina og ekki heyrt aftur frá lögreglu.

Í yfirlýsingunni segir Guðbrandur þetta hafa verið stór mistök sem hann harmi mjög, sérstaklega gagnvart fjölskyldu sinni og samstarfsfólki í Viðreisn og á Alþingi. Hann geri sér fulla grein fyrir alvarleika málsins og ætli að einbeita sér að fjölskyldu sinni næstu daga. Hann muni því ekki tjá sig meira um málið. 

Örfáar afsagnir

Þá segir orðrétt: „Um mikilvæg störf ríkisstjórnarinnar verður að ríkja algjört traust og friður og á það líka við um þingmenn hennar. Ég hef því ákveðið að segja af mér þingmennsku samstundis og hef látið forystu flokksins vita af því.“

Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það afar sjaldgæft að þingmenn segi af sér vegna hneykslismála.

„Það eru í rauninni bara fjórar afsagnir meðal þingmanna á Íslandi. Það eru Árni Johnsen, vegna fjárhagsmála árið 2001, Bjarni Harðarson árið 2008 vegna upplýsingasendinga sem voru taldar óviðeigandi. Síðan stígur Steinunn Valdís Óskarsdóttir til hliðar vegna styrkjamáls sem kom upp í kjölfar hrunsins. Svo sagði Guðni Ágústsson af sér vegna innri deilna í Framsóknarflokknum,“ segir Eiríkur. 

Ráðherrar segja oftar af sér

Þá séu dæmi um að þingmenn stigi til hliðar eða hætti við framboð vegna ásakana um kynferðislegt misferli. Algengara sé að ráðherrar segi af sér.

„Til dæmis í máli Ásthildar Lóu, sem er líka af kynferðistoga. Hún segir af sér sem ráðherra en situr áfram sem þingmaður. Það er fjöldinn allur til af slíkum málum,“ segir Eiríkur. 

Eiríkur Bergmann er prófessor í stjórnmálafræði.Vísir/Vilhelm
Viðreisn Alþingi Vændi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið