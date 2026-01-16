Kolbeinn Tumi tekur við af Erlu Björgu Atli Ísleifsson skrifar 16. janúar 2026 10:07 Erla og Kolbeinn Tumi hafa unnið þétt saman og meðal annars stýrt Kryddsíld saman undanfarin ár Vísir Erla Björg Gunnarsdóttir hefur sagt upp störfum sem ritstjóri fréttastofu Sýnar en hún hefur gegnt stöðunni í hálft fimmta ár. Formleg starfslok hafa ekki farið fram en Kolbeinn Tumi fréttastjóri mun taka við stjórnartaumunum á fréttastofunni frá og með deginum í dag. Erla Björg greindi í morgun frá ákvörðun sinni um að segja upp starfi sínu. Hún hefur verið ritstjóri fréttastofu frá árinu 2021 en fyrir það var hún fréttastjóri Stöðvar 2 og hefur starfað á öllum miðlum fréttastofu í hinum ýmsu hlutverkum frá árinu 2013. Erla Björg segist vera fyrst og fremst þakklát á þessum tímamótum, fyrir öll tækifærin á síðustu þrettán árum en ekki síst fyrir fallega vináttu. „Það hefur verið einstakt að vera hluti af þessum magnaða hópi sem er á fréttagólfinu, að fá að sjá fólk vaxa og dafna í starfi sínu, takast á við erfið mál með samheldni að vopni og fagna saman litlum og stórum sigrum. Því fylgir ótrúlegur kraftur sem hefur fleytt mér í gegnum ótal áskoranir í rekstri fréttastofunnar sem tekur sífelldum breytingum í takt við breytingar í yfirstjórn og stefnu félagsins. Nú er aftur á móti kominn tími til að annar taki við keflinu en ég mun alltaf búa að þessum krafti og tek hann með mér inn í næsta óskrifaða kafla,“ segir Erla Björg. Eftirsjá en alls engin uppgjöf Kolbeinn Tumi tók við stöðu fréttastjóra Vísis árið 2014 og varð fréttastjóri fréttastofunnar allrar árið 2021 á sama tíma og Erla Björg tók við stöðu ritstjóra. Hann segir Erlu hafa verið afar farsælan ritstjóra sem verði mikil eftirsjá af. Margt lykilfólk hafi komið og farið í gegnum árin en sem betur fer alltaf sýnt sig að enginn sé ómissandi þó mikilvægur sé. „Það verða mikil viðbrigði að hitta ekki Erlu daglega á fréttagólfinu en nú er komið að tímamótum. Fréttastofan er skipuð afar öflugu fólki sem mun halda áfram að gera það sem það gerir best. Að flytja fólkinu í landinu traustar fréttir alla daga ársins,“ segir Kolbeinn Tumi. Þótt Erla hverfi af fréttastofunni losni hún ekki við fréttabakteríuna. „Hún mun vafalítið halda áfram að gauka reglulega að okkur fréttnæmu efni eins og margir af okkar gömlu og góðu kollegum.“ Kolbeinn Tumi er með meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku frá Háskóla Íslands. Hann er auk þess með meistaragráðu í burðarþolsfræði frá University of Washington í Bandaríkjunum og kennsluréttindi í framhaldsskóla. Hann starfaði sem verkfræðingur hér heima og vestan hafs áður en hann hóf störf í fjölmiðlum árið 2012. Vísir er í eigu Sýnar. 