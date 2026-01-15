Rúmlega hálfur milljarður manna sótti um miða á HM Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. janúar 2026 22:33 Donald Trump og Gianni Infantino á dögunum þegar dregið var í riðla fyrir komandi heimsmeistaramót og Trump fékk fyrstu friðarverðlaun FIFA. Vísir/Getty Yfir fimm hundruð milljón beiðnir um miða hafa borist alþjóða knattspyrnusambandinu FIFA fyrir HM í sumar. Fyrstu umferð umsókna um miða stóð yfir í 33 daga og lauk í dag. FIFA greindi frá svimandi háum tölum á heimasíðu sinni. Um er að ræða metaðsókn í miða, enda er 48 þjóða heimsmeistaramótið í ár stærra en nokkru sinni fyrr. Umsóknir bárust frá öllum 211 þjóðunum sem eiga aðild að FIFA en fyrir utan gestgjafaþjóðirnar Bandaríkin, Kanada og Mexíkó voru flestar umsóknir frá Þýskalandi, Englandi, Brasilíu, Spáni, Portúgal, Argentínu og Kólumbíu. Vinsælustu leikirnir á HM. FIFA Vinsælasti leikurinn er leikur Kólumbíu og Portúgal þann 27. júní í Miami en á topp fimm listanum voru líka leikir Mexíkó og S-Kóreu þann 18. júní, úrslitaleikurinn í New Jersey þann 19. júlí, opnunarleikurinn milli Mexíkó og S-Afríku þann 11. júní og 32-liða úrslitaleikurinn í Toronto í Kanada þann 2. júlí. Miðasölunni er þó ekki alveg lokið og enn er hægt að sækja um miða á heimasíðu FIFA. FIFA hefur verið töluvert gagnrýnt fyrir hátt miðaverð á HM en forsetinn Gianni Infantino hefur svarað þeirri gagnrýni með því að benda á að ágóði miðasölunnar renni til aðildasambandanna og haldi í raun fótboltanum á heimsvísu á lífi. Í tilkynningu FIFA í dag segir að rúmlega níutíu prósent miðasöluágóðans muni renna til knattspyrnusambandanna. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Spálíkan kippir okkur niður á jörðina fyrir EM Handbolti Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Íslenski boltinn „Donald Trump er algjör hálfviti“ Sport „Búið að rífa úr honum stælana, egóið og hrokann“ Handbolti Sektaðir um hálfa milljón: Kane og þjálfarar þriggja liða borga mest Körfubolti Uppgjörið: Stjarnan - Keflavík 116-98 | Keflvíkingar kafsigldir í Garðabæ Körfubolti Uppgjör: Ármann - Valur 94-77 | Frábær sigur Ármanns á lánlausum Valsmönnum Körfubolti „Hann hefði bara átt að kyngja þessu, vera stór og halda áfram úti“ Körfubolti EM í dag: Sushi og sjónskekkja í Svíþjóð Handbolti Virtur handboltasérfræðingur spáir því að EM-bronsið fari til Íslands Handbolti Fleiri fréttir Rúmlega hálfur milljarður manna sótti um miða á HM Börsungar sluppu fyrir horn Nökkvi og félagar féllu úr leik í bikarnum Stórleikur hjá Rabiot í mikilvægum sigri AC Milan Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Guðrún klæðist grænu á nýjan leik Engin mistök þegar „rangstöðumark“ Wirtz var dæmt gilt KR í samstarf við akademíu í Gana Ekki viss um framtíð sína hjá Liverpool Samuel Eto'o settur í bann fyrir slæma hegðun en sambandið kvartar Sláandi mynd af þjálfurum þriggja stærstu spænsku félaganna frá 2011 Sjáðu bæði mörk Viktors í gær Nýr stjóri Chelsea sagðist sjálfur bera ábyrgð á mistökum markvarðarins Heimamenn Marokkó í úrslitaleikinn eftir vítaspyrnukeppni „Þetta get ég og þarf að gera oftar“ Martraðarbyrjun hjá Arbeloa í Madríd Skytturnar með forystuna en Garnacho stal þrumunni af Gyökeres Tómas Bent gulltryggði sigurinn Blysin slógu Bæjara ekki út af laginu Hörður skoraði og Sverrir hélt hreinu Mané skaut Senegal í úrslit en Salah sást varla Viktor Bjarki með tvennu í undirbúningi fyrir Meistaradeildina Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Ásdís Karen fagnaði sigri gegn stórliðinu Blikar farnir að fylla í skörðin María í eitt besta lið Svíþjóðar en tekur íslenska landsliðið fram yfir það sænska Ajax fær son Zlatans að láni frá AC Milan Guardiola segir að Haaland sé úrvinda Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Segir ósanngjarnt að kalla Arsenal „Set Piece FC“ Sjá meira