Börnin hafi ekki sætt illri meðferð í skilningi laga Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. janúar 2026 13:25 Af blaðamannafundi nefndarinnar. Vísir/Lýður Valberg Ekki er hægt að slá því föstu að börn sem dvöldu á Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins í Reykjavík árin 1974 til 1979 hafi sætti illri meðferð. Þetta eru niðurstöður rannsóknarnefndar sem hafði starfsemi vöggustofunnar til rannnsóknar. Þetta var tilkynnt á blaðamannafundi nefndarinnar í dag. „Fyrri vöggustofunefnd taldi að ekki væri unnt að fullyrða það í skilningi laga að ekki væri hægt að staðreyna illa meðferð barna á vöggustofunni eftir 1967. Það er niðurstaða okkar núna að þessi þróun hafi átt sér stað og til þess betra, “ sagði Trausti Fannar Valsson, formaður nefndarinnar. „Þrátt fyrir þessa meginniðurstöðu var ýmist ábótavant að okkar mati.“ Helstu niðurstöður nefndarinnar, meðal þess að börnin hefðu ekki sætt illri meðferð í skilningi laga, voru að málsmeðferð barnaverndar við töku ákvarðana um vistun barna á stofunni hafi oft og tíðum ekki verið í samræmi við lög og að opinbert eftirlit með meðferð barna á stofnuninni hafi verið afar takmarkað. „Nefndin telur aðstæður á Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins, aðbúnaður barna þar, umönnun barna og möguleikar foreldra á heimsóknum hafa verið með betri hætti á tímabilinu 1974–1979 en við átti um tímabilið fyrir 1967, sem lýst er í skýrslu fyrri vöggustofunefndar,“ segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Fáliðað miðað við fjölda barna Rannsóknin fólst í greiningu skriflegra gagna og viðtölum við einstaklinga sem dvöldu á Vöggustofunni. Á umræddu tímabili voru alls 236 börn vistuð á Vöggustofunni, sem sameinaðist Vistheimili barna að Dalbraut í febrúar 1979. Flest börnin voru núll til þriggja ára gömul meðan á dvöl þeirra stóð. Þrátt fyrir að aðstæðurnar hafi verið taldar betri voru vissum þáttum í starfseminni ábótavant. Næturvaktir voru fáliðaðar miðaða við aldur og þarfir barna, almennt var ekki hugað að því með faglegri vinnu að mæta sérþörfum barna sem á því þurftu að halda og dvöldust börn í vissum tilvikum afar lengi í vöggustofunni. Einnig var skoðað hver afdrif barnanna sem þar dvöldu urðu en rúmlega fjörutíu prósent þeirra sem dvöldu í mánuð eða lengur á vöggustofu hafa fengið örorkumat eða endurhæfingarlífeyri. 26 prósent þeirra fengu slíkt fyrir 48 ára aldur. Skýrsluna má lesa í heild hér. Tekið er sérstaklega fram að nefndin telur að afskipti barnaverndarnefndar Reykjavíkur, þegar hún sá til þess að börn yrðu vistuð á Vöggustofunni, hafi almennt verið í samræmi við ákvæði laga um vernd barna og ungmenna. Trausti Fannar Valsson er formaður nefndarinnar.Vísir/Lýður Valberg „Hins vegar telur nefndin að í vissum tilvikum hafi verið annmarkar á málsmeðferð barnaverndaryfirvalda. Þessir annmarkar felast bæði í því að í of fáum tilvikum hafi barnaverndarnefnd kveðið upp formlegan og rökstuddan úrskurð um vistun barns á Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins og að í of mörgum tilvikum hafi ákvörðun um að vista barn utan heimilis síns og á vöggustofunni ekki komið til umfjöllunar á fundi, hvort sem var í formi formlegs úrskurðar eða annarrar meðferðar,“ segir í skýrslu rannsóknarnefndinarinnar. Önnur nefndin Rannsóknarnefndin var skipuð af Reykjavíkurborg árið 2024 til að ljúka rannsókn á starfsemi vöggustofanna í Reykjavík árin 1974 til 1989. Um er að ræða aðra skýrslu um starfsemi vöggustofunnar en sú fyrri sýndi fram á að einstaklingar sem dvöldu á vöggustofunni sem börn lifðu almennt skemur en jafnaldrar þeirra. Ekki sátu sömu aðilar í hvorri nefndinni en um er að ræða sambærilegar athuganir. Vöggustofur í Reykjavík Reykjavík Mest lesið Keyrði á móti umferð á Reykjanesbraut Innlent Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Innlent Akademískir starfsmenn lýsa yfir vantrausti á rektor Innlent Grín sendiherrans ógni Íslandi Innlent Ólafur Ragnar við CNBC: Afleiðingarnar „gífurlegar“ ef Bandaríkin tækju Grænland með valdi Erlent Hætta vinnslu umsókna innflytjenda frá 75 ríkjum Erlent Fékk 69 milljónir króna fyrir söluna Innlent Vilja geta sett herlög á eyju norðan Íslands Erlent Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Innlent Geti ekki haldið áfram að fjölga læknanemum samhliða aðhaldskröfu Innlent Fleiri fréttir Forstjóri Deloitte ákærður fyrir kynferðisbrot Krónan standi í vegi fyrir innviðaframkvæmdum Fífilsgata verður Túnfífilsgata en ekki Hlíðarfótur „Þarna var ákveðið að verja ekki börnin“ Börnin hafi ekki sætt illri meðferð í skilningi laga „Markmiðið var aldrei að kaupa eign til að selja með hagnaði“ Bein útsending: Kynna skýrslu um starfsemi vöggustofu Grín sendiherrans ógni Íslandi Stórstjörnur í briddsheiminum á leið til landsins Vægur dómur yfir ofbeldismanni gagnrýndur og Bandaríkjamenn sakaðir um virðingarleysi Fékk 69 milljónir króna fyrir söluna Fyrrverandi þingmaður vill oddvitasæti á Akureyri Vilja stækka friðlýst svæði á Gróttu og Seltjörn Rúmlega tveir af hverjum þremur Mýrdælingum erlendir Leggja afnám áminningarskyldu fyrir þingið Keyrði á móti umferð á Reykjanesbraut Geti ekki haldið áfram að fjölga læknanemum samhliða aðhaldskröfu Akademískir starfsmenn lýsa yfir vantrausti á rektor Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Léttara yfir formanninum eftir þriggja tíma fund Fékk afa sinn með sér á skólabekk Lögregluaðgerð beint gegn áfengissölu í Kópavogi Boðaður á fund í ráðuneytinu með stuttum fyrirvara Sögulegur fundur um framtíð Grænlands Tveir fulltrúar taka þátt í aukinni hernaðarviðveru Tveir handteknir vegna alvarlegrar líkamsárásar Kaus að styðja karlasamtök í stað lögreglu Ræddu undanþágu losunarheimilda Sjá meira