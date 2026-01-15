Forstjóri Deloitte ákærður fyrir kynferðisbrot Sunna Sæmundsdóttir skrifar 15. janúar 2026 14:18 Í ákæru segir að Þorsteinn Pétur Guðjónsson, forstjóri Deloitte, hafi ekki látið af háttsemi sinni fyrr en vinkona brotaþola reif hann í burtu. vísir/Vilhelm Þorsteinn Pétur Guðjónsson, forstjóri Deloitte á Íslandi, hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot. Honum er gefið að sök að hafa veist að ungri konu á hóteli á Suðurlandi vorið 2023. Brotið getur varðað allt að tveggja ára fangelsi. Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness þann 20. janúar næstkomandi. Atvikið sem um ræðir átti sér stað á Hótel Rangá í maí árið 2023. Samkvæmt heimildum voru Þorsteinn og brotaþoli gestkomandi á hótelinu í sitt hvoru lagi og þekktust ekki. Í ákæru er honum gefið að sök að hafa kysst brotaþola gegn hennar vilja. Hann hafi skömmu síðar hlaupið að henni, ýtt henni upp við vegg og sett tunguna upp í munn hennar. Þá hafi hann sett höndina inn fyrir nærbuxur konunnar og káfað á kynfærum hennar innanklæða. Þá segir að ákærði hafi ekki látið af háttseminni fyrr en vinkona brotaþota kom að þeim, reif í jakka Þorsteins og öskraði á hann. Í ákæru segir að háttsemin hafi verið til þess fallin að vekja hjá brotaþola ótta um líf sitt, heilbrigði og velferð. Málið verður tekið fyrir í lokuðu þinghaldi í Héraðsdómi Reykjaness þann 20. janúar.Vísir/Vilhelm Brotaþoli gerir fimm hundruð þúsund króna miskabótakröfu í málinu. Brotið er talið varða við 199. grein almennra hegningarlaga um kynferðislega áreitni en við því getur legið allt að tveggja ára fangelsi. Héraðsaksóknari krefst þess að ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þorsteinn Pétur hefur verið forstjóri Deloitte frá árinu 2019 og er einn eigenda fyrirtækisins. Deloitte er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sviði endurskoðunar og ráðgjafar og í fyrra störfuðu þar hátt í fjögur hundruð manns. Þá hefur Deloitte meðal annars sinnt fjölda verkefna fyrir hönd íslenska ríkisins. Dómsmál Kynferðisofbeldi Mest lesið Keyrði á móti umferð á Reykjanesbraut Innlent Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Innlent Akademískir starfsmenn lýsa yfir vantrausti á rektor Innlent Grín sendiherrans ógni Íslandi Innlent Ólafur Ragnar við CNBC: Afleiðingarnar „gífurlegar“ ef Bandaríkin tækju Grænland með valdi Erlent Hætta vinnslu umsókna innflytjenda frá 75 ríkjum Erlent Fékk 69 milljónir króna fyrir söluna Innlent Vilja geta sett herlög á eyju norðan Íslands Erlent Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Innlent Geti ekki haldið áfram að fjölga læknanemum samhliða aðhaldskröfu Innlent Fleiri fréttir Forstjóri Deloitte ákærður fyrir kynferðisbrot Krónan standi í vegi fyrir innviðaframkvæmdum Fífilsgata verður Túnfífilsgata en ekki Hlíðarfótur „Þarna var ákveðið að verja ekki börnin“ Börnin hafi ekki sætt illri meðferð í skilningi laga „Markmiðið var aldrei að kaupa eign til að selja með hagnaði“ Bein útsending: Kynna skýrslu um starfsemi vöggustofu Grín sendiherrans ógni Íslandi Stórstjörnur í briddsheiminum á leið til landsins Vægur dómur yfir ofbeldismanni gagnrýndur og Bandaríkjamenn sakaðir um virðingarleysi Fékk 69 milljónir króna fyrir söluna Fyrrverandi þingmaður vill oddvitasæti á Akureyri Vilja stækka friðlýst svæði á Gróttu og Seltjörn Rúmlega tveir af hverjum þremur Mýrdælingum erlendir Leggja afnám áminningarskyldu fyrir þingið Keyrði á móti umferð á Reykjanesbraut Geti ekki haldið áfram að fjölga læknanemum samhliða aðhaldskröfu Akademískir starfsmenn lýsa yfir vantrausti á rektor Slapp óvænt við fangelsi og braut ítrekað á stjúpdóttur sinni Viðsnúningur og Helgi Bjartur færður bak við lás og slá Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Léttara yfir formanninum eftir þriggja tíma fund Fékk afa sinn með sér á skólabekk Lögregluaðgerð beint gegn áfengissölu í Kópavogi Boðaður á fund í ráðuneytinu með stuttum fyrirvara Sögulegur fundur um framtíð Grænlands Tveir fulltrúar taka þátt í aukinni hernaðarviðveru Tveir handteknir vegna alvarlegrar líkamsárásar Kaus að styðja karlasamtök í stað lögreglu Ræddu undanþágu losunarheimilda Sjá meira