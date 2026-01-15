„Markmiðið var aldrei að kaupa eign til að selja með hagnaði“ Árni Sæberg skrifar 15. janúar 2026 13:23 Pétur Marteinsson vill verða oddviti Samfylkingarinnar. Vísir/Vilhelm Pétur Marteinsson, sem vill leiða lista Samfylkingar í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum, segir að markmið hans hafi aldrei verið að kaupa lóðir til þess að selja síðar með hagnaði. Fram hefur komið að hann hafi fengið 69 milljónir króna í sinn hlut eftir sölu á lóð í Skerjafirði fyrir tveimur árum. Hann segir undirbúning byggingu ódýrra íbúða á lóðinni hafa verið aðalstarf hans í fimm ár. Fyrir það hafi hann verið með reiknuð laun upp á 25 milljónir króna, sem gerir 417 þúsund krónur á mánuði. Mikið hefur verið fjallað um lóð í Skerjafirði sem Reykjavíkurborg úthlutaði HOOS 1, félagi í jafnri eigu Péturs og tveggja viðskiptafélaga hans, eftir að félagið varð hlutskarpast í hönnunarsamkeppni. Fyrir úthlutunina greiddi félagið 47,5 milljónir króna. Samkvæmt samningi við borgina er um að ræða fimm þúsund fermetra lóð með byggingarrétt fyrir allt að 140 íbúðir. Fjárfestingarfélagið Miðbæjareignir/Kjölur keypti hlut í HOOS 1 upp á 42 milljónir króna árið 2021 og svo aftur árið 2023 þegar það keypti restina af hlutafénu fyrir 189 milljónir. Pétur og félagar fengu því samtals 207 milljónir króna fyrir félagið HOOS 1. Pétur fékk þannig 69 milljónir króna í sinn hlut, líkt og Vísir greindi frá í morgun. Lentu illa í kerfinu Pétur hefur nú birt færslu á Facebook um málið og segir þá félaga hafa farið á fullt í vinnu árið 2018, ráðið til sín arkitekta og verkfræðinga og einsettum sér að byggja yfir 70 íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. „Við vildum hefjast handa strax en lentum illa í kerfinu. Þá tóku við tafir, kærumál og pólitík. Ég hélt lengi í vonina og hafði þetta verkefni að aðalstarfi í hátt í 5 ár – en á árinu 2023 steig ég út og seldi minn hlut til nýrra hluthafa sem vildu gera uppbygginguna að veruleika. Ég hef því enga hagsmuni lengur af íbúðauppbyggingu á þessari lóð. Eftir á að hyggja er ég stoltur af verkefninu en auðvitað líka hundsvekktur að þessar íbúðir hafi ekki fengið að rísa og hýsa unga fólkið og fjölskyldurnar sem hefðu getað flutt þarna inn og búið sér heimili. Þessi reynsla er þó dýrmæt. Ég tel mig vita um sitthvað sem má betur fara hjá borginni og í kerfinu þegar kemur að húsnæðismálum.“ Ekki hreinn hagnaður af því að hluti fór í launin hans Þá segir hann að þær 69 milljónir króna sem félag hans fékk eftir söluna á lóðinni hafi ekki verið hreinn hagnaður, enda hafi sú upphæð dekkað laun fyrir vinnu hans og annan kostnað. „Á árunum 2018 - 2023 var ég með reiknuð laun fyrir þessa vinnu upp á 25 milljónir króna og greiddi af þeirri upphæð launaskatt, tryggingagjald og önnur launatengd gjöld. Þennan kostnað þurfti ég að greiða fyrir fram því að tekjurnar voru engar fyrr en ég seldi minn hlut í verkefninu árið 2023. Fyrir utan launakostnað fellur auðvitað til ýmiss annar kostnaður af svona starfsemi. Því er arður minn af verkefninu öllu lægri og fjármagnstekjuskattur er greiddur af þeirri upphæð. Markmiðið var aldrei að kaupa eign til að selja með hagnaði heldur að byggja ódýrar íbúðir. Og það var mikið kappsmál hjá mér – enda var það mitt aðalstarf í allan þennan tíma.“ Miðað við þetta reiknaði Pétur sér endurgjald, sem er í daglegu tali kallað laun, upp á 417 þúsund krónur á mánuði á þessu fimm ára tímabili. Samkvæmt reglum um reiknað endurgjald skuli maður sem starfar við eigin atvinnurekstur á að reikna sér endurgjald fyrir þá vinnu. Með þessi laun fer á sama hátt og almennar launagreiðslur til launþega, það er að segja að reikna þarf af þeim staðgreiðslu opinberra gjalda, greiða tryggingagjald og iðgjald í lífeyrissjóð. Reiknað endurgjald á ekki að vera lægra en launatekjur manns hefðu orðið ef hann hefði unnið fyrir ótengdan eða óskyldan aðila. Samfylkingin Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Reykjavík Húsnæðismál Byggingariðnaður