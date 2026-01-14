Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 14. janúar 2026 22:15 Árásin mun hafa átt sér stað í Höfðahverfi í austurhluta Reykjavíkur. Vísir/Arnar Maður á fertugsaldri, sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Reykjavík í lok síðustu viku, er á batavegi. Tveir menn sitja í gæsluvarhaldi vegna málsins sem er til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Það var eftir miðnætti að nóttu til síðastliðinn föstudag sem lögreglu var tilkynnt um karlmann með alvarlega áverka utandyra í austurhluta borgarinnar, nánar til tekið uppi á Höfða. Lögregla staðfestir í samtali við Vísi að hinn særði sé karlmaður á fertugsaldri og að hann sé á batavegi. Rannsókn málsins sé enn í fullum gangi, en meðal annars er unnið að því að vinna úr þeim gögnum sem fyrir liggja en tæknideild lögreglunnar hefur meðal annars haft aðkomu að rannsókninni. Meðal þess sem er til rannsóknar er hvort og þá hvaða tengsl kunni að vera á milli meintra gerenda og fórnarlambsins, og eftir atvikum hvort fleiri kunni að hafa átt aðild að málinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvort gæsluvarðhaldsúrskurður yfir yngri manninum, sem er á þrítugsaldri, verði kærður. Sá var í dag úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald í fjórar vikur á grundvelli almannahagsmuna, en hinn maðurinn, sem er á fimmtugsaldri, í eina viku á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur skilaboð á ritstjorn@visir.is Lögregla sendi frá sér tilkynningu um málið síðdegis í dag þar sem fram kemur að mennirnir tveir sem eru í gæsluvarðhaldi hafi verið handteknir samdægurs. „Tveir karlar, annar á þrítugsaldri og hinn á fimmtugsaldri, eru í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á alvarlegri líkamsárás í Reykjavík í síðustu viku. Tilkynnt var um málið síðastliðin föstudag þegar karlmaður fannst með alvarlega áverka utandyra í austurborginni. Tveir menn voru handteknir í tengslum við málið sama dag og þeir síðan á laugardag úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna til 14. janúar. Gæsluvarðhaldið yfir báðum mönnunum var svo framlengt að kröfu lögreglu í héraðsdómi í dag. Yngri maðurinn var þá úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna, en sá eldri í vikulangt gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna,“ sagði um málið í tilkynningu frá lögreglunni sem barst á sjötta tímanum í dag. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Vaktin: Mikilvæg fundarhöld í Washington Erlent Verðandi sendiherra grínaðist með að Ísland yrði 52. ríkið Erlent Hneykslan meðal kennara vegna rangfærslna Ingu í Kastljósi Innlent Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Innlent Kaus að styðja karlasamtök í stað lögreglu Innlent Kannast ekki við lýsingar leigubílstjóra Innlent Boðaður á fund í ráðuneytinu með stuttum fyrirvara Innlent Verði að bregðast við vinsældum meintra iðnaðarmanna á Facebook Innlent Trump segir Nielsen í vondum málum Erlent Trump sýndi verkamanni puttann Erlent Fleiri fréttir Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Léttara yfir formanninum eftir þriggja tíma fund Fékk afa sinn með sér á skólabekk Lögregluaðgerð beint gegn áfengissölu í Kópavogi Boðaður á fund í ráðuneytinu með stuttum fyrirvara Sögulegur fundur um framtíð Grænlands Tveir fulltrúar taka þátt í aukinni hernaðarviðveru Tveir handteknir vegna alvarlegrar líkamsárásar Kaus að styðja karlasamtök í stað lögreglu Ræddu undanþágu losunarheimilda Brutu stjórnsýslulög við útgáfu hvalveiðileyfis Jafnlaunavottunin verður lögð af á þessu ári Ljósvistarhönnuður hoppar hæð sína af gleði vegna breytinga Skoða dóma MDE í ráðuneyti og refsiréttarnefnd Hneykslan meðal kennara vegna rangfærslna Ingu í Kastljósi „Látið undan þrýstingi stóru fyrirtækjanna í búvöruframleiðslu“ Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Bleikja strauk út í sjó úr landeldi Fundað um Grænland og Inga vill aðgreina eftir íslenskukunnáttu Dómur MDE hljóti að vera stjórnvöldum alvarlegt umhugsunarefni Á skilorði eftir að hafa kýlt, skallað og bitið konu sína Verði að bregðast við vinsældum meintra iðnaðarmanna á Facebook Baráttan um Samfylkinguna í borginni nálgast suðumark 90 prósentum landsmanna þótti skaupið gott Kannast ekki við lýsingar leigubílstjóra Alþingi kemur saman í dag eftir jólafrí Vongóð um stuðning Miðflokksins Spyr hvort það hafi borgað sig að koma Flokki fólksins til valda Notað á Íslandi þrátt fyrir að hafa mistekist annars staðar Bláklukka bar þremur lömbum á bænum Viðvík í Skagafirði Sjá meira