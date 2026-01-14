Innlent

Á bata­vegi eftir al­var­lega líkams­á­rás á Höfða

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Árásin mun hafa átt sér stað í Höfðahverfi í austurhluta Reykjavíkur.
Maður á fertugsaldri, sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Reykjavík í lok síðustu viku, er á batavegi. Tveir menn sitja í gæsluvarhaldi vegna málsins sem er til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Það var eftir miðnætti að nóttu til síðastliðinn föstudag sem lögreglu var tilkynnt um karlmann með alvarlega áverka utandyra í austurhluta borgarinnar, nánar til tekið uppi á Höfða.

Lögregla staðfestir í samtali við Vísi að hinn særði sé karlmaður á fertugsaldri og að hann sé á batavegi. Rannsókn málsins sé enn í fullum gangi, en meðal annars er unnið að því að vinna úr þeim gögnum sem fyrir liggja en tæknideild lögreglunnar hefur meðal annars haft aðkomu að rannsókninni. Meðal þess sem er til rannsóknar er hvort og þá hvaða tengsl kunni að vera á milli meintra gerenda og fórnarlambsins, og eftir atvikum hvort fleiri kunni að hafa átt aðild að málinu.

Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvort gæsluvarðhaldsúrskurður yfir yngri manninum, sem er á þrítugsaldri, verði kærður. Sá var í dag úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald í fjórar vikur á grundvelli almannahagsmuna, en hinn maðurinn, sem er á fimmtugsaldri, í eina viku á grundvelli rannsóknarhagsmuna.

Lögregla sendi frá sér tilkynningu um málið síðdegis í dag þar sem fram kemur að mennirnir tveir sem eru í gæsluvarðhaldi hafi verið handteknir samdægurs.

„Tveir karlar, annar á þrítugsaldri og hinn á fimmtugsaldri, eru í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á alvarlegri líkamsárás í Reykjavík í síðustu viku. Tilkynnt var um málið síðastliðin föstudag þegar karlmaður fannst með alvarlega áverka utandyra í austurborginni. Tveir menn voru handteknir í tengslum við málið sama dag og þeir síðan á laugardag úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna til 14. janúar. 

Gæsluvarðhaldið yfir báðum mönnunum var svo framlengt að kröfu lögreglu í héraðsdómi í dag. Yngri maðurinn var þá úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna, en sá eldri í vikulangt gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna,“ sagði um málið í tilkynningu frá lögreglunni sem barst á sjötta tímanum í dag.

