Léttara yfir formanninum eftir þriggja tíma fund Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. janúar 2026 21:44 Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins sat langan fund með ráðherra í dag. Vísir/Vilhelm Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segist hafa farið bjartari út af fundi með Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra en hann fór inn á hann. Fundurinn stóð yfir í rúmlega þrjár klukkustundir að hans sögn. Inga Sæland vakti töluverða gremju meðal kennara í Kastljósi í gær. Sérstaka athygli vöktu orð hennar um einkunnakerfi í grunnskólum. Fullyrti Inga að aðeins væru gefnar einkunnir í bókstöfum í tíunda bekk en rétt er að einkunnir eru gefnar í bókstöfum og litatáknum á öllum stigum grunnskólans og hefur verið svo um þónokkurt skeið. „Skólar geta jafnvel gefið einkunnir í litum og alls konar en það hefur engum dottið það í hug held ég,“ sagði Inga áður en Urður Örlygsdóttir tók orðið og sagðist ekki viss um að svo væri. „Jú jú, það er þannig. Ég er nú barna- og menntamálaráðherra alveg síðan í fyrradag þannig að ég veit þetta þó,“ sagði Inga brosandi. Strengir stilltir saman Kennarar létu óánægju sína með nýja ráðherrann í ljós á samfélagsmiðlum og víðar. Lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands sagði það leitt að ráðherra skyldi vera fremstur í flokki upplýsingaóreiðu og falsfrétta og viðtalið varð skólastjóra í Kópavogi tilefni til að velta merkingu orðsins besserwisser á samfélagsmiðlum. Magnús Þór sótti fundinn með Ingu ásamt Jónínu Hauksdóttur varaformanni. „Þetta var langur og mikilvægur fundur og er vonandi liður í því að allir fari að stilla saman strengi og tojtoji saman í réttar áttir,“ segir hann. Ber væntingar til samstarfsins Ummæli Ingu Sæland hafi verið rædd á fundinum. „Það kom sannarlega upp samtal um það hvort við gætum ekki tengt okkur saman, meðal annars í þessum atriðum sem Inga fór yfir í þessum viðtölum. Við áttum bara hreinskilið og gott samtal um áherslur í skólamálum,“ segir hann. „Ég ber væntingar til þess að við getum stillt saman strengi og unnið saman að hagsmunum barna á Íslandi í gegnum allt skólakerfið. Það er mun bjartara yfir mér eftir fundinn heldur fyrir hann,“ segir Magnús Þór Jónsson formaður KÍ. Skóla- og menntamál Grunnskólar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Vaktin: Mikilvæg fundarhöld í Washington Erlent Verðandi sendiherra grínaðist með að Ísland yrði 52. ríkið Erlent Hneykslan meðal kennara vegna rangfærslna Ingu í Kastljósi Innlent Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Innlent Kaus að styðja karlasamtök í stað lögreglu Innlent Kannast ekki við lýsingar leigubílstjóra Innlent Boðaður á fund í ráðuneytinu með stuttum fyrirvara Innlent Verði að bregðast við vinsældum meintra iðnaðarmanna á Facebook Innlent Trump segir Nielsen í vondum málum Erlent Trump sýndi verkamanni puttann Erlent Fleiri fréttir Á batavegi eftir alvarlega líkamsárás á Höfða Léttara yfir formanninum eftir þriggja tíma fund Fékk afa sinn með sér á skólabekk Lögregluaðgerð beint gegn áfengissölu í Kópavogi Boðaður á fund í ráðuneytinu með stuttum fyrirvara Sögulegur fundur um framtíð Grænlands Tveir fulltrúar taka þátt í aukinni hernaðarviðveru Tveir handteknir vegna alvarlegrar líkamsárásar Kaus að styðja karlasamtök í stað lögreglu Ræddu undanþágu losunarheimilda Brutu stjórnsýslulög við útgáfu hvalveiðileyfis Jafnlaunavottunin verður lögð af á þessu ári Ljósvistarhönnuður hoppar hæð sína af gleði vegna breytinga Skoða dóma MDE í ráðuneyti og refsiréttarnefnd Hneykslan meðal kennara vegna rangfærslna Ingu í Kastljósi „Látið undan þrýstingi stóru fyrirtækjanna í búvöruframleiðslu“ Stóri-Boli boðar breytingar og klassískt vetrarveður Bleikja strauk út í sjó úr landeldi Fundað um Grænland og Inga vill aðgreina eftir íslenskukunnáttu Dómur MDE hljóti að vera stjórnvöldum alvarlegt umhugsunarefni Á skilorði eftir að hafa kýlt, skallað og bitið konu sína Verði að bregðast við vinsældum meintra iðnaðarmanna á Facebook Baráttan um Samfylkinguna í borginni nálgast suðumark 90 prósentum landsmanna þótti skaupið gott Kannast ekki við lýsingar leigubílstjóra Alþingi kemur saman í dag eftir jólafrí Vongóð um stuðning Miðflokksins Spyr hvort það hafi borgað sig að koma Flokki fólksins til valda Notað á Íslandi þrátt fyrir að hafa mistekist annars staðar Bláklukka bar þremur lömbum á bænum Viðvík í Skagafirði Sjá meira