Lögregluaðgerð beint gegn áfengissölu í Kópavogi Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 14. janúar 2026 19:30 Töluvert magn áfengis ku hafa verið haldlagt í aðgerðinni. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði sölu og dreifingu áfengis í húsnæði í Kópavogi á mánudaginn. Þrír voru handteknir í aðgerðum lögreglu á vettvangi vegna málsins og færðir á lögreglustöð, en síðan sleppt að loknum yfirheyrslum. Þetta kemur fram í stuttri tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. „Um var að ræða aðgerð í tengslum við rannsókn embættisins á brotum gegn áfengislögum, brotum á lögum um matvæli og tollalögum. Töluvert af áfengi var haldlagt," segir í tilkynningunni. Þá fylgir sögunni að ekki sé unnt að veita frekari upplýsingar um málið að svo stöddu. Í kringum jól og áramót bárust fréttir af því að lögregla hafi lokað nokkrum afhendingarstöðum netverslana með áfengi á höfuðborgarsvæðinu á grundvelli reglugerðar um sölustaði áfengis á hátíðisdögum. Fréttin hefur verið uppfærð. Lögreglumál Kópavogur Áfengi