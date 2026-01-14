Sadio Mané skoraði mark Senegal í 1-0 sigri gegn Egyptalandi í undanúrslitum Afríkumótsins í fótbolta.
Senegalar halda því áfram í úrslitaleikinn og voru vel að sigrinum komnir í dag. Egyptaland komst varla í sókn fyrr en undir lok leiksins en þá átti Omar Marmoush hörkuskot sem var varið.
Þjálfari Egypta hefur verið gagnrýndur fyrir að láta liðið spila varnarsinnaðan bolta og þær raddir verða eflaust bara hærri eftir þetta tap.
Fyrirliði Egypta, Mohamed Salah, sást varla í leiknum, hann átti ekkert skot og tapaði boltanum fjórtán sinnum.
Fyrrum liðsfélagi hans hjá Liverpool, Sadio Mané, var hins vegar hetja Senegala þegar hann smellti boltanum í netið í fyrstu snertingu á 78. mínútu.
Senegal mun mæta annað hvort Nígeríu eða heimamönnum Marokkó í úrslitaleiknum.