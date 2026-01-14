Tveir karlar eru í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á alvarlegri líkamsárás í Reykjavík í síðustu viku. Annar maðurinn er á þrítugsaldri og hinn á fimmtugsaldri.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að tilkynnt hafi verið um málið síðastliðinn föstudag þegar karlmaður fannst með alvarlega áverka utandyra í austurborginni.
Sama dag voru tveir menn handteknir í tengslum við málið og þeir síðan úrskurðaðir í gæsluvarðhald til fjórtánda janúar. Gæsluvarðhaldið yfir báðum mönnum var svo framlengt að kröfu lögreglu í héraðsdómi í dag.
Yngri maðurinn var þá úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald en sá eldri í vikulangt.