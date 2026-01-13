City fer með góða forystu inn í seinni leikinn gegn Newcastle Aron Guðmundsson skrifar 13. janúar 2026 22:00 Antoine Semenyo gekk í raðir Manchester City á dögunum frá Bournemouth. Hann er búinn að skora í báðum leikjum sínum fyrir City til þessa. Vísir/Getty Antoine Semenyo var aftur á skotskónum fyrir Manchester City þegar að liðið bar 2-0 sigur úr býtum á útivelli gegn Newcastle United í fyrri undanúrslitaleik liðanna í enska deildarbikarnum. Antoine Semenyo var aftur á skotskónum fyrir Manchester City þegar að liðið bar 2-0 sigur úr býtum á útivelli gegn Newcastle United í fyrri undanúrslitaleik liðanna í enska deildarbikarnum. Semenyo gekk í raðir Manchester City á dögunum og er strax farinn að láta til sín taka. Hann skoraði í fyrsta leik sínum fyrir City á dögunum og var aftur á skotskónum í kvöld. Ganverjinn skoraði fyrsta mark leiksins í kvöld á 53.mínútu og stóðu leikar 1-0 allt þar til í uppbótartíma þegar að Rayan Cherki tvöfaldaði forystu Manchester City og þar við sat. Manchester City fer því með tveggja marka forystu inn í seinni undanúrslitaleik liðanna sem fram fer á Etihad leikvanginum í Manchesterborg þann 4.febrúar næstkomandi.